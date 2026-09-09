Недостоверные данные в декларации на сумму свыше 4,5 млн грн: сообщено о подозрении экс-начальнику РТЦК на Львовщине

45-летнему бывшему начальнику одного из районных ТЦК и СП во Львовской области предъявлено подозрение в умышленном декларировании недостоверной информации (ч. 1 ст. 366-2 УК Украины).

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

Так, установлено, что в декларации за 2024 год он не указал имущественные права супруги на объект незавершенного строительства — квартиру площадью 40,8 кв. м во Львове стоимостью почти 2 млн гривен.

Кроме того, задекларированные наличные сбережения супругов существенно превышали суммы, которые они могли накопить из подтвержденных источников доходов.

Бывший чиновник указал более 2,5 млн гривен собственных наличных средств. В то же время, согласно подтвержденным источникам доходов, он мог накопить не более 684 тыс. гривен. Разница составила более 1,8 млн гривен.

Еще 40 тыс. долларов и 376 тыс. гривен были указаны как наличные средства супруги. По имеющимся данным, ее доходы позволяли накопить не более 1,2 млн грн, тогда как расхождение составляло 840,6 тыс. гривен.

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Отмечается, что общая сумма недостоверных сведений в декларации превысила 4,5 млн гривен.

Стоит отметить, что эта сумма превышает 750 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, что является квалифицирующим признаком уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 366-2 УК Украины.

Суд рассматривает вопрос об избрании меры пресечения

Ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения находится на рассмотрении суда.

Досудебное расследование ведут следователи ТУ ГБР во Львове.

Полную проверку декларации проводило Национальное агентство по предотвращению коррупции.

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