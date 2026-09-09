Недостовірні дані в декларації на понад 4,5 млн грн: повідомлено про підозру ексначальнику РТЦК на Львівщині

Повідомлено про підозру 45-річному колишньому начальнику одного з районних ТЦК та СП на Львівщині в умисному декларуванні недостовірної інформації (ч. 1 ст. 366-2 КК України).

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Так, встановлено, що у декларації за 2024 рік він не зазначив майнові права дружини на об’єкт незавершеного будівництва - квартиру площею 40,8 кв. м у Львові вартістю майже 2 млн гривень.

Крім того, задекларовані готівкові заощадження подружжя суттєво перевищували суми, які вони могли накопичити з підтверджених джерел доходів.

Експосадовець вказав понад 2,5 млн гривень власної готівки. Водночас відповідно до підтверджених джерел доходів, міг накопичити не більш як 684 тис. гривень. Різниця становила понад 1,8 млн гривень.

Ще 40 тис. доларів та 376 тис. гривень були зазначені як готівкові кошти дружини. За наявними даними, її доходи дозволяли накопичити не більш як 1,2 млн грн, тоді як розбіжність становила 840,6 тис. гривень.

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Зазначається, що загальна сума недостовірних відомостей у декларації перевищила 4,5 млн гривень.

Варто зауважити, що ця сума перевищує 750 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що є кваліфікуючою ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 КК України.

Суд розглядає обрання запобіжного заходу

Клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу перебуває на розгляді суду.

Досудове розслідування - слідчі ТУ ДБР у Львові.

Повну перевірку декларації здійснювало Національне агентство із запобігання корупції.

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