На Кубани россиянина поместили в СИЗО за якобы попытку выехать из РФ и вступить в подразделение ВСУ

На Кубани ФСБ задержала 27-летнего местного жителя, который пытался выехать из России. Российская спецслужба утверждает, что мужчина якобы планировал присоединиться к украинскому подразделению и воевать против армии РФ — теперь его обвиняют в "покушении на государственную измену" и содержат в СИЗО.

Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на ФСБ, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Как отмечается, задержанный – мужчина 1999 года рождения. По версии российской спецслужбы, через Telegram он якобы связался с представителем "украинского военизированного объединения", которое в России внесли в список "террористических организаций". Название подразделения российские СМИ не приводят.

В ФСБ утверждают, что мужчина якобы хотел вступить в это формирование и участвовать в боевых действиях против российской армии.

По версии спецслужбы, после получения инструкций от так называемого куратора житель Кубани попытался выехать за пределы РФ, однако его задержали сотрудники ФСБ.

Российская спецслужба также обнародовала видео задержания. На кадрах мужчина идет возле автобусов вблизи автостанции, после чего его задерживают силовики.

Против него возбуждено уголовное дело по обвинению в "покушении на государственную измену". Российский суд отправил мужчину в СИЗО.

Читайте также: "Если вы пойдете на войну, мне придется вас убить": украинский военный сорвал вербовку студентов. ВИДЕО