На Кубані росіянина кинули до СІЗО за нібито спробу виїхати з РФ і вступити до підрозділу ЗСУ

На Кубані ФСБ затримала 27-річного місцевого жителя, який намагався виїхати з Росії. Російська спецслужба стверджує, що чоловік нібито планував приєднатися до українського підрозділу та воювати проти армії РФ – тепер його звинувачують у "замаху на державну зраду" і тримають у СІЗО.

Про це пишуть російські ЗМІ з посиланням на ФСБ, передає Цензор.НЕТ.

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Як зазначається, затриманий – чоловік 1999 року народження. За версією російської спецслужби, через Telegram він нібито зв’язався з представником "українського воєнізованого об’єднання", яке в Росії внесли до переліку "терористичних організацій". Назву підрозділу росЗМІ не наводять.

У ФСБ стверджують, що чоловік нібито хотів вступити до цього формування та брати участь у бойових діях проти російської армії.

За версією спецслужби, після отримання інструкцій від так званого куратора житель Кубані спробував виїхати за межі РФ, однак його затримали співробітники ФСБ.

Російська спецслужба також оприлюднила відео затримання. На кадрах чоловік іде біля автобусів поблизу автостанції, після чого його затримують силовики.

Проти нього порушили кримінальну справу за "замах на державну зраду". Російський суд відправив чоловіка до СІЗО.

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