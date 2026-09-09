Министерство финансов РФ увеличивает объемы внутренних заимствований на фоне стремительного роста военных расходов и усугубления дефицита федерального бюджета.

Об этом сообщила Служба внешней разведки Украины, сообщает Цензор.НЕТ.

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По итогам первого полугодия 2026 года военные расходы России выросли на 30% в годовом исчислении. В результате за январь-июль дефицит российского бюджета подскочил сразу на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Чтобы закрыть финансовую дыру, 2 сентября Минфин РФ возобновил масштабные продажи облигаций федерального займа, которые фактически были заморожены с середины июля. В ходе аукциона российские власти разместили государственные облигации номиналом 11,55 миллиарда долларов США, привлекая в бюджет 10,84 миллиарда долларов.

Главным покупателем государственных облигаций вынужденно выступает российский банковский сектор, который сразу же получает подпитку от регулятора. Центральный банк РФ предоставил коммерческим банкам под залог ценных бумаг 10,84 миллиарда долларов - сумму, равную привлеченным Минфином средствам.

Такая механика свидетельствует о полной зависимости финансирования бюджетного дефицита от способности Центробанка РФ вливать ликвидность в банковскую систему для искусственной поддержки спроса на госдолг.

Последствия для российской экономики

По оценкам аналитиков, до конца текущего года Минфину РФ придется привлечь на внутреннем рынке еще от 23,1 до 34,6 миллиарда долларов для покрытия дополнительных расходов.

Длительное использование скрытых механизмов поддержки государственных заимствований со стороны Центробанка России будет иметь тяжелые последствия для экономики агрессора:

Постоянная инъекция денежной массы будет усиливать инфляционные риски и сделает невозможным снижение учетной ставки. Наращивание выпуска ОФП увеличивает государственный долг России и расходы на его обслуживание, перекладывая нынешнее финансовое бремя на будущие периоды.

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