Війна коштує дедалі дорожче: РФ нарощує державні запозичення на тлі дефіциту бюджету, - СЗРУ

Міністерство фінансів РФ збільшує обсяги внутрішніх запозичень на тлі стрімкого зростання військових витрат та поглиблення дефіциту федерального бюджету.

Про це повідомила Служба зовнішньої розвідки України, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Подробиці

За підсумками першого півріччя 2026 року військові витрати Росії зросли на 30% у річному обчисленні. Внаслідок цього за січень-липень дефіцит російського бюджету підскочив одразу на 40% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Аби закрити фінансову діру, 2 вересня Мінфін РФ відновив масштабні продажі облігацій федеральної позики, які фактично були заморожені із середини липня. Під час аукціону російська влада розмістила державні облігації номіналом 11,55 мільярда доларів США, залучивши до бюджету 10,84 мільярда доларів.

Головним покупцем державних боргів вимушено виступає російський банківський сектор, який одразу отримує підживлення від регулятора. Центральний банк РФ надав комерційним банкам під заставу цінних паперів 10,84 мільярда доларів - суму, тотожну залученим Мінфіном коштам.

Така механіка свідчить про повну залежність фінансування бюджетного дефіциту від здатності Центробанку РФ вливати ліквідність у банківську систему для штучної підтримки попиту на держборг.

Наслідки для російської економіки

За оцінками аналітиків, до кінця поточного року Мінфіну РФ доведеться залучити на внутрішньому ринку ще від 23,1 до 34,6 мільярда доларів для покриття додаткових видатків.

Тривале використання прихованих механізмів підтримки державних запозичень з боку Центробанку Росії матиме тяжкі наслідки для економіки агресора:

Постійна ін'єкція грошової маси розганятиме інфляційні ризики та унеможливить зниження облікової ставки. Нарощування випуску ОФП збільшує державний борг Росії та витрати на його обслуговування, перекладаючи нинішній фінансовий тягар на майбутні періоди.

Читайте: Нові удари по Україні та провокації проти НАТО: розвідка попередила про плани Росії