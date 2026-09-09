Четыре украинских дрона с взрывчаткой весной залетели в Финляндию из-за российского GPS-помех: расследование завершено

Четыре украинских военных дрона с взрывчаткой, которые весной 2026 года залетели в Финляндию, на самом деле направлялись в Россию. Финское расследование установило, что беспилотники сбились с маршрута из-за GPS-помех из Калининграда, а на траекторию их полёта также мог повлиять ветер.

Об этом сообщает финская телерадиокомпания Yle со ссылкой на результаты совместного расследования Национального бюро расследований Финляндии (NBI) и Финской пограничной службы, передает Цензор.НЕТ.

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Как отмечается, следователи изучили четыре случая, зафиксированные весной этого года. Установлено, что все беспилотники происходили из Украины, были схожи по модели и предназначались для военного использования. Каждый из них нес взрывчатку.

В то же время финские правоохранители не обнаружили признаков того, что беспилотники были направлены против Финляндии. По результатам расследования, их цели находились на территории России.

По данным NBI и пограничной службы, дроны были перехвачены средствами GPS-подавления из российского Калининграда, в результате чего изменили направление и оказались в Финляндии. Кроме того, на их маршрут мог повлиять ветер.

"Предварительное расследование не выявило никаких доказательств, которые оправдывали бы продолжение дела об уголовной ответственности", - заявили финские ведомства.

Таким образом, уголовное расследование инцидентов продолжать не будут.

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