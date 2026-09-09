Чотири українські дрони з вибухівкою навесні залетіли до Фінляндії через російське GPS-глушіння: завершилося розслідування

Чотири українські військові дрони з вибухівкою, які навесні 2026 року залетіли до Фінляндії, насправді прямували до Росії. Фінське розслідування встановило, що безпілотники збилися з маршруту через GPS-глушіння з Калінінграда, а на траєкторію їхнього польоту також міг вплинути вітер.

Про це повідомляє фінський мовник Yle із посиланням на результати спільного розслідування Національного бюро розслідувань Фінляндії (NBI) та Фінської прикордонної служби, передає Цензор.НЕТ.

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Як зазначається, слідчі дослідили чотири випадки, зафіксовані навесні цього року. Встановлено, що всі безпілотники походили з України, були схожими за моделлю та призначалися для військового використання. Кожен із них ніс вибухівку.

Водночас фінські правоохоронці не виявили ознак того, що безпілотники були спрямовані проти Фінляндії. За результатами розслідування, їхні цілі розташовувалися на території Росії.

За даними NBI та прикордонної служби, дрони були перехоплені засобами GPS-глушіння з російського Калінінграда, внаслідок чого змінили напрямок і опинилися у Фінляндії. Додатково на їхній маршрут міг вплинути вітер.

"Попереднє розслідування не виявило жодних доказів, які б виправдовували продовження справи щодо кримінальної відповідальності", – заявили фінські відомства.

Таким чином, кримінальне розслідування інцидентів продовжувати не будуть.

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