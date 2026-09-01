Кілька ймовірно українських дронів залетіли в Естонію: літаки НАТО стежили за ситуацією

Кілька безпілотників, які, за попередньою оцінкою естонської сторони, могли бути українськими, 1 вересня увійшли в повітряний простір Естонії. Інцидент не призвів до жертв чи руйнувань, за ситуацією стежила авіація НАТО.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це заявив міністр оборони Естонії Ханно Певкур перед початком неформального засідання міністрів закордонних справ ЄС у Віклоу (Ірландія).

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В Естонії кажуть, що були готові

"Кілька годин тому… кілька, ймовірно, українських дронів увійшли у повітряний простір Естонії", – сказав Певкур.

Він наголосив, що йдеться саме про попередню оцінку походження безпілотників.

За словами міністра, естонська сторона була готова до такої ситуації, а за переміщенням дронів стежили літаки НАТО.

"На щастя, людям Естонії та території Естонії не було завдано жодної шкоди", – заявив Певкур.

Певкур закликав посилити ППО України

На тлі інциденту естонський міністр наголосив не на скороченні військової підтримки Києва, а, навпаки, на необхідності її продовження.

За його словами, ситуація вкотре демонструє, наскільки важливо підтримувати Україну та забезпечувати її засобами протиповітряної оборони.

А міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в своїх соцмережах подякував естонському колезі за розуміння Таллінна щодо безпілотників, які випадково залітають на територію країни під час українських ударів по цілях в РФ.