Збитий у Латвії дрон виявився українським: залетів із Білорусі через російську РЕБ

Безпілотник, який 14 серпня збили над східною частиною Латвії, виявився українським. За попередньою оцінкою латвійських військових, дрон потрапив у повітряний простір країни з території Білорусі через вплив російських засобів радіоелектронної боротьби.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi, про це заявили Національні збройні сили Латвії.

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Дрон залетів із території Білорусі

За даними латвійської армії, український безпілотник перетнув кордон Латвії з боку Білорусі. Військові вважають найбільш імовірною причиною відхилення апарата від маршруту вплив російських засобів РЕБ.

Модель безпілотника у Латвії вирішили не розкривати. У Національних збройних силах пояснили це небажанням вплинути на заплановані оборонні заходи та можливості Сил оборони України.

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Дрон збили винищувачем

Інцидент стався в ніч проти 14 серпня поблизу Ругаї Балвського краю на сході Латвії.

Тієї ночі у східних районах країни оголосили повітряну тривогу через появу невідомого безпілотника. Згодом латвійська сторона повідомила, що дрон-порушник був збитий винищувачем.

Тепер після встановлення походження апарата латвійські військові заявили, що він належав Україні, однак інших технічних деталей не розголошують.

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