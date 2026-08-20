Збитий у Латвії дрон виявився українським: залетів із Білорусі через російську РЕБ
Безпілотник, який 14 серпня збили над східною частиною Латвії, виявився українським. За попередньою оцінкою латвійських військових, дрон потрапив у повітряний простір країни з території Білорусі через вплив російських засобів радіоелектронної боротьби.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi, про це заявили Національні збройні сили Латвії.
Дрон залетів із території Білорусі
За даними латвійської армії, український безпілотник перетнув кордон Латвії з боку Білорусі. Військові вважають найбільш імовірною причиною відхилення апарата від маршруту вплив російських засобів РЕБ.
Модель безпілотника у Латвії вирішили не розкривати. У Національних збройних силах пояснили це небажанням вплинути на заплановані оборонні заходи та можливості Сил оборони України.
Дрон збили винищувачем
Інцидент стався в ніч проти 14 серпня поблизу Ругаї Балвського краю на сході Латвії.
Тієї ночі у східних районах країни оголосили повітряну тривогу через появу невідомого безпілотника. Згодом латвійська сторона повідомила, що дрон-порушник був збитий винищувачем.
Тепер після встановлення походження апарата латвійські військові заявили, що він належав Україні, однак інших технічних деталей не розголошують.
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