Сбитый в Латвии дрон оказался украинским: залетел из Беларуси через российскую РЭБ

Беспилотник, сбитый 14 августа над восточной частью Латвии, оказался украинским. По предварительной оценке латвийских военных, дрон попал в воздушное пространство страны с территории Беларуси под воздействием российских средств радиоэлектронной борьбы.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi, об этом заявили Национальные вооруженные силы Латвии.

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Дрон залетел с территории Беларуси

По данным латвийской армии, украинский беспилотник пересек границу Латвии со стороны Беларуси. Военные считают наиболее вероятной причиной отклонения аппарата от маршрута воздействие российских средств РЭБ.

Модель беспилотника в Латвии решили не раскрывать. В Национальных вооруженных силах объяснили это нежеланием повлиять на запланированные оборонные меры и возможности Сил обороны Украины.

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Дрон сбили истребителем

Инцидент произошел в ночь на 14 августа вблизи Ругаи Балвского края на востоке Латвии.

В ту ночь в восточных районах страны объявили воздушную тревогу из-за появления неизвестного беспилотника. Впоследствии латвийская сторона сообщила, что дрон-нарушитель был сбит истребителем.

Теперь, после установления происхождения аппарата, латвийские военные заявили, что он принадлежал Украине, однако другие технические детали не разглашают.

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