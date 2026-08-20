Сбитый в Латвии дрон оказался украинским: залетел из Беларуси через российскую РЭБ
Беспилотник, сбитый 14 августа над восточной частью Латвии, оказался украинским. По предварительной оценке латвийских военных, дрон попал в воздушное пространство страны с территории Беларуси под воздействием российских средств радиоэлектронной борьбы.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi, об этом заявили Национальные вооруженные силы Латвии.
Дрон залетел с территории Беларуси
По данным латвийской армии, украинский беспилотник пересек границу Латвии со стороны Беларуси. Военные считают наиболее вероятной причиной отклонения аппарата от маршрута воздействие российских средств РЭБ.
Модель беспилотника в Латвии решили не раскрывать. В Национальных вооруженных силах объяснили это нежеланием повлиять на запланированные оборонные меры и возможности Сил обороны Украины.
Дрон сбили истребителем
Инцидент произошел в ночь на 14 августа вблизи Ругаи Балвского края на востоке Латвии.
В ту ночь в восточных районах страны объявили воздушную тревогу из-за появления неизвестного беспилотника. Впоследствии латвийская сторона сообщила, что дрон-нарушитель был сбит истребителем.
Теперь, после установления происхождения аппарата, латвийские военные заявили, что он принадлежал Украине, однако другие технические детали не разглашают.
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