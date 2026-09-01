Несколько, вероятно, украинских дронов залетели в Эстонию: самолеты НАТО следили за ситуацией

Несколько беспилотников, которые, по предварительной оценке эстонской стороны, могли быть украинскими, 1 сентября вошли в воздушное пространство Эстонии. Инцидент не привёл к жертвам или разрушениям, за ситуацией следила авиация НАТО.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур перед началом неформального заседания министров иностранных дел ЕС в Виклоу (Ирландия).

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"Несколько часов назад… несколько, вероятно, украинских дронов вошли в воздушное пространство Эстонии", - сказал Певкур.

Он подчеркнул, что речь идет именно о предварительной оценке происхождения беспилотников.

По словам министра, эстонская сторона была готова к такой ситуации, а за перемещением дронов следили самолеты НАТО.

"К счастью, людям Эстонии и территории Эстонии не был нанесен никакой ущерб", - заявил Певкур.

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На фоне инцидента эстонский министр сделал акцент не на сокращении военной поддержки Киева, а, напротив, на необходимости её продолжения.

По его словам, ситуация в очередной раз демонстрирует, насколько важно поддерживать Украину и обеспечивать её средствами противовоздушной обороны.

А министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в своих соцсетях поблагодарил эстонский коллегу за понимание Таллина относительно беспилотников, случайно залетающих на территорию страны во время украинских ударов по целям в РФ.