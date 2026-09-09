Четыре ночных автобуса от центрального железнодорожного вокзала будут курсировать по Киеву с 10 сентября

С ночи 10 сентября в Киеве начнут работать 4 временных ночных автобусных маршрута для перевозки пассажиров от центрального железнодорожного вокзала до жилых районов столицы.

Об этом сообщают в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

Как отмечается, автобусы будут курсировать во время комендантского часа – с 1:00 до 5:00, в частности для пассажиров поездов, прибывающих в Киев в этот период.

В то же время из жилых районов к центральному железнодорожному вокзалу автобусы будут отправляться раньше — в соответствии с расписанием и местами посадки. Интервал движения составит ориентировочно 60 минут.

Отмечается, что высадка и посадка пассажиров на остановках будет осуществляться по требованию, и рекомендуется заранее планировать свои маршруты с учетом всех факторов.

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Схемы движения автобусов

Так, временные автобусы будут курсировать по следующим схемам:

№ 131-Н "Железнодорожный вокзал "Центральный" – станция метро "Дарница" – Железнодорожный вокзал "Центральный": Вокзальная пл. – ул. Симона Петлюры – ул. Саксаганского – Галицкая пл. – Берестейский просп. – ул. Вячеслава Чорновола – ул. Глебова – ул. Сечевых Стрельцов – ул. Юрия Ильенко – ул. Герцена – ул. Овруцкая – Подольский спуск – ул. Кирилловская – ул. Куреневская – просп. Степана Бандеры – Северный мост – просп. Романа Шухевича – ул. Оноре де Бальзака (четная сторона) – ул. Александры Экстер – просп. Красной Калины – ул. Рональда Рейгана – ул. Братиславская – Лесной просп. – ул. Милютенко – ул. Шолом-Алейхема – ул. Миропольская – ул. Князя Романа Мстиславича – ул. Андрея Малышка – Броварской просп. – ул. Раисы Окипной – Русановская набережная – просп. Соборности – мост Патона – бульв. Николая Михновского – бульв. Леси Украинки – ул. Бассейна – Бессарабская пл. – бульв. Тараса Шевченко – ул. Симона Петлюры – Вокзальная пл.

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№ 132-Н "Железнодорожный вокзал "Центральный" – станция метро "Минская" – Железнодорожный вокзал "Центральный"": Вокзальная пл. – ул. Симона Петлюры – ул. Саксаганского – Галицкая пл. – Берестейский просп. – просп. Академика Палладина – ул. Стеценко – ул. Ивана Выговского – просп. Европейского Союза – просп. Василия Порика – просп. Свободы – просп. Европейского Союза – ул. Ярослава Ивашкевича – ул. Вышгородская – пл. Тараса Шевченко – ул. Полярная – ул. Героев Днепра – ул. Зои Гайдай – ул. Левка Лукьяненко – Минская пл. – ул. Левка Лукьяненко – просп. Владимира Ивасюка – пл. Сантьяго-де-Чили – просп. Владимира Ивасюка – ул. Набережно-Рыбальская – Гаванский мост – ул. Набережно-Рыбальская – ул. Набережно-Крещатицкая – Боричевский спуск – Владимирский спуск – Европейская пл. – ул. Крещатик – бульв. Тараса Шевченко – ул. Симона Петлюры – Вокзальная пл.

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№ 133-Н "Железнодорожный вокзал "Центральный" – ул. Тулузы – Железнодорожный вокзал "Центральный": Вокзальная пл. – ул. Симона Петлюры – ул. Жилянская – ул. Павла Скоропадского – ул. Митрополита Василия Липкивского – Соломенская пл. – просп. Воздушных Сил – Севастопольская пл. – просп. Валерия Лобановского – Демеевская пл. – Голосеевский просп. – ул. Васильковская – ул. Юлии Здановской – ул. Самийла Кишки – ул. Степана Рудницкого – ул. Докии Гуменной – ул. Героев Мариуполя – ул. Василия Касияна – просп. Академика Глушкова – Кольцевая дорога – ул. Тулузы – бульв. Жюля Верна – ул. Якуба Коласа – ул. Гната Юры – просп. Леся Курбаса – просп. Любомира Гузара – бульв. Вацлава Гавела — проспект Видрадный — ул. Гарматная — ул. Борщаговская — ул. Жилянская — ул. Симона Петлюры — Вокзальная пл.