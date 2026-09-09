Чотири нічні автобуси від центрального залізничного вокзалу курсуватимуть у Києві з 10 вересня. СХЕМИ руху

Із ночі 10 вересня в Києві почнуть роботу 4 тимчасові нічні автобусні маршрути для перевезення пасажирів із центрального залізничного вокзалу до житлових масивів столиці.

Про це повідомляють у Департаменті транспортної інфраструктури КМДА, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Як зазначається, автобуси курсуватимуть під час комендантської години – з 1:00 до 5:00, зокрема для пасажирів потягів, які прибувають до Києва у цей період.

Водночас із житлових масивів до центрального залізничного вокзалу автобуси вирушатимуть раніше – відповідно до графіка та місць посадки. Інтервал руху становитиме орієнтовно 60 хвилин.

Зауважується, що висадка та посадка пасажирів на зупинках здійснюватиметься на вимогу, та рекомендують заздалегідь планувати свої маршрути, з урахуванням усіх факторів.

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Схеми руху автобусів

Так, тимчасові автобуси курсуватимуть за такими схемами:

№ 131-Н "Залізничний вокзал "Центральний" – станція метрополітену "Дарниця" – Залізничний вокзал "Центральний": Вокзальна пл. – вул. Симона Петлюри – вул. Саксаганського – Галицька пл. – Берестейський просп. – вул. В’ячеслава Чорновола – вул. Глібова – вул. Січових Стрільців – вул. Юрія Іллєнка – вул. Герцена – вул. Овруцька – Подільський узвіз – вул. Кирилівська – вул. Куренівська – просп. Степана Бандери – Північний міст – просп. Романа Шухевича – вул. Оноре де Бальзака (парна сторона) – вул. Олександри Екстер – просп. Червоної Калини – вул. Рональда Рейгана – вул. Братиславська – Лісовий просп. – вул. Мілютенка – вул. Шолом-Алейхема – вул. Миропільська – вул. Князя Романа Мстиславича – вул. Андрія Малишка – Броварський просп. – вул. Раїси Окіпної – Русанівська набережна – просп. Соборності – міст Патона – бульв. Миколи Міхновського – бульв. Лесі Українки – вул. Басейна – Бессарабська пл. – бульв. Тараса Шевченка – вул. Симона Петлюри – Вокзальна пл.

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№ 132-Н "Залізничний вокзал "Центральний" – станція метрополітену "Мінська" – Залізничний вокзал "Центральний": Вокзальна пл. – вул. Симона Петлюри – вул.Саксаганського – Галицька пл. – Берестейський просп. – просп. Академіка Палладіна – вул. Стеценка – вул. Івана Виговського – просп. Європейського Союзу – просп. Василя Порика – просп. Свободи – просп. Європейського Союзу – вул. Ярослава Івашкевича – вул. Вишгородська – пл. Тараса Шевченка – вул. Полярна – вул. Героїв Дніпра – вул. Зої Гайдай – вул. Левка Лук’яненка – Мінська пл. – вул. Левка Лук’яненка – просп. Володимира Івасюка – пл. Сантьяго-де-Чилі – просп. Володимира Івасюка – вул. Набережно-Рибальська – Гаванський міст – вул. Набережно-Рибальська – вул. Набережно-Хрещатицька – Боричів узвіз – Володимирський узвіз – Європейська пл. – вул. Хрещатик – бульв. Тараса Шевченка – вул. Симона Петлюри – Вокзальна пл.

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№ 133-Н "Залізничний вокзал "Центральний" – вул. Тулузи – Залізничний вокзал "Центральний": Вокзальна пл. – вул. Симона Петлюри – вул. Жилянська – вул. Павла Скоропадського – вул. Митрополита Василя Липківського – Солом’янська пл. – просп. Повітряних Сил – Севастопольська пл. – просп. Валерія Лобановського – Деміївська пл. – Голосіївський просп. – вул. Васильківська – вул. Юлії Здановської – вул. Самійла Кішки – вул. Степана Рудницького – вул. Докії Гуменної – вул. Героїв Маріуполя – вул. Василя Касіяна – просп. Академіка Глушкова – Кільцева дорога – вул. Тулузи – бульв. Жуля Верна – вул. Якуба Коласа – вул. Гната Юри – просп. Леся Курбаса – просп. Любомира Гузара – бульв. Вацлава Гавела – Відрадний просп. – вул. Гарматна – вул. Борщагівська – вул. Жилянська – вул. Симона Петлюри – Вокзальна пл.