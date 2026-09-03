Поїзд + автобус в одному маршруті: вокзали у п’яти містах стали транспортними хабами

Залізничні вокзали у Львові, Дніпрі, Запоріжжі, Бердичеві та Білій Церкві офіційно перетворили на мультимодальні транспортні хаби.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрзалізницю".

До електронного Переліку автостанцій "Укртрансбезпеки" внесли вокзали у п’яти містах. Це дасть змогу поєднати залізничні та автобусні перевезення в єдиній системі.

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Поїзд і автобус об’єднають в одну систему

Долучення вокзалів до єдиної системи дасть можливість офіційно відкривати нові автобусні маршрути безпосередньо від залізничних вокзалів.

Також це має допомогти легалізувати роботу перевізників та замінити стихійні зупинки біля вокзалів офіційними.

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Для пасажирів передбачають кілька змін:

купівлю автобусних квитків через вокзальні каси та цифрові сервіси "Укрзалізниці";

можливість планувати та оплачувати маршрути з пересадками поїзд + автобус в одному застосунку;

відкриття нових автобусних маршрутів від залізничних вокзалів.

Особливу увагу приділятимуть маршрутам до та з прифронтових територій, де поєднання різних видів транспорту є важливим для забезпечення доступності.

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Перевезення мають стати безпечнішими

Перший заступник міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту Сергій Деркач зазначив, що головна мета ініціативи — зробити пасажирські перевезення передбачуваними та безпечними.

"Формування автобусних маршрутів у правовому полі гарантує захист прав пасажирів та якість послуг", – наголосив Сергій Деркач.

Таким чином, автобусні перевезення біля залізничних вокзалів мають працювати в правовому полі, що забезпечить захист прав пасажирів та якість послуг.

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