Поезд + автобус в одном маршруте: вокзалы в пяти городах стали транспортными хабами
Железнодорожные вокзалы во Львове, Днепре, Запорожье, Бердичеве и Белой Церкви официально преобразованы в мультимодальные транспортные хабы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укрзалізницю".
В электронный Перечень автостанций "Укртрансбезопасности" внесли вокзалы в пяти городах. Это позволит объединить железнодорожные и автобусные перевозки в единую систему.
Поезд и автобус объединят в одну систему
Включение вокзалов в единую систему позволит официально открывать новые автобусные маршруты непосредственно от железнодорожных вокзалов.
Также это должно помочь легализовать работу перевозчиков и заменить стихийные остановки возле вокзалов официальными.
Для пассажиров предусмотрено несколько изменений:
- покупку автобусных билетов через вокзальные кассы и цифровые сервисы "Укрзалізниці";
- возможность планировать и оплачивать маршруты с пересадками "поезд + автобус" в одном приложении;
- открытие новых автобусных маршрутов от железнодорожных вокзалов.
Особое внимание будет уделяться маршрутам в и из прифронтовых территорий, где сочетание различных видов транспорта важно для обеспечения доступности.
Перевозки должны стать более безопасными
Первый заместитель министра по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Сергей Деркач отметил, что главная цель инициативы — сделать пассажирские перевозки предсказуемыми и безопасными.
"Формирование автобусных маршрутов в правовом поле гарантирует защиту прав пассажиров и качество услуг", - подчеркнул Сергей Деркач.
Таким образом, автобусные перевозки возле железнодорожных вокзалов должны осуществляться в правовом поле, что обеспечит защиту прав пассажиров и качество услуг.
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