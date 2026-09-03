Поезд + автобус в одном маршруте: вокзалы в пяти городах стали транспортными хабами

Железнодорожные вокзалы во Львове, Днепре, Запорожье, Бердичеве и Белой Церкви официально преобразованы в мультимодальные транспортные хабы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укрзалізницю".

В электронный Перечень автостанций "Укртрансбезопасности" внесли вокзалы в пяти городах. Это позволит объединить железнодорожные и автобусные перевозки в единую систему.

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Поезд и автобус объединят в одну систему

Включение вокзалов в единую систему позволит официально открывать новые автобусные маршруты непосредственно от железнодорожных вокзалов.

Также это должно помочь легализовать работу перевозчиков и заменить стихийные остановки возле вокзалов официальными.

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Для пассажиров предусмотрено несколько изменений:

покупку автобусных билетов через вокзальные кассы и цифровые сервисы "Укрзалізниці";

возможность планировать и оплачивать маршруты с пересадками "поезд + автобус" в одном приложении;

открытие новых автобусных маршрутов от железнодорожных вокзалов.

Особое внимание будет уделяться маршрутам в и из прифронтовых территорий, где сочетание различных видов транспорта важно для обеспечения доступности.

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Перевозки должны стать более безопасными

Первый заместитель министра по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Сергей Деркач отметил, что главная цель инициативы — сделать пассажирские перевозки предсказуемыми и безопасными.

"Формирование автобусных маршрутов в правовом поле гарантирует защиту прав пассажиров и качество услуг", - подчеркнул Сергей Деркач.

Таким образом, автобусные перевозки возле железнодорожных вокзалов должны осуществляться в правовом поле, что обеспечит защиту прав пассажиров и качество услуг.

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