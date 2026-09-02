Фото на железной дороге во время войны может стоить свободы: "Укрзализныця" напомнила о правилах

Съемка на объектах железнодорожной инфраструктуры во время войны может представлять угрозу безопасности и повлечь за собой уголовную ответственность.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении "Укрзализныци".

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Почему фото и видео могут быть опасными

В "Укрзализныце" подчеркнули, что железнодорожный транспорт является объектом критической инфраструктуры. Фото и видео с депо, станций, объектов энергетики, сигнализации или подвижного состава могут раскрывать конфиденциальную информацию об их расположении и состоянии.

"По фото или видео можно определить характер и масштабы повреждений, расположение техники и подвижного состава. В условиях войны такие данные могут быть использованы врагом", — отметили в "Укрзализныце".

Граждан призывают не проникать самовольно на территорию железнодорожных объектов и мест вражеских ударов ради создания контента.

В случае выявления нарушений компания немедленно вызывает правоохранительные органы, а материалы передает для правовой оценки.

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За распространение определенных кадров может грозить до 8 лет

В "Укрзализныце" подчеркнули, что за распространение информации о перемещении военных, техники или вооружения по железной дороге предусмотрена строгая ответственность.

"А если во время съемки в кадр попадет информация о перемещении военных, техники или вооружения по железной дороге — за распространение таких материалов может грозить уголовная ответственность, вплоть до 8 лет лишения свободы", — подчеркнули в пресс-службе.

Любые фото- и видеосъемки на объектах инфраструктуры необходимо предварительно согласовывать.

Ранее сообщалось, что вражеский БПЛА поразил поезд №53/54 "Одесса – Днепр" на одной из станций Приднепровской железной дороги.

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