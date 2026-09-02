Фото на залізниці під час війни може коштувати волі: "Укрзалізниця" нагадала правила
Зйомка на об'єктах залізничної інфраструктури під час війни може становити загрозу для безпеки та призвести до кримінальної відповідальності.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні "Укрзалізниці".
Чому фото та відео можуть бути небезпечними
В "Укрзалізниці" наголосили, що залізничний транспорт є об'єктом критичної інфраструктури. Фото та відео з депо, станцій, об'єктів енергетики, сигналізації чи рухомого складу можуть розкривати чутливу інформацію про їхнє розташування та стан.
"За фото чи відео можна визначити характер і масштаби пошкоджень, розміщення техніки та рухомого складу. В умовах війни такі дані можуть бути використані ворогом", – зазначили в "Укрзалізниці".
Громадян закликають не проникати самовільно на територію залізничних об'єктів та місць ворожих ударів заради створення контенту.
У разі виявлення порушень компанія одразу викликає правоохоронців, а матеріали передає для надання правової оцінки.
За поширення певних кадрів може загрожувати до 8 років
В "Укрзалізниці" наголосили, що за поширення інформації про переміщення військових, техніки чи озброєння залізницею передбачена сувора відповідальність.
"А якщо під час зйомки в кадр потрапить інформація про переміщення військових, техніки чи озброєння залізницею – за поширення таких матеріалів може загрожувати кримінальна відповідальність, аж до 8 років позбавлення волі", – підкреслили в пресслужбі.
Будь-які фото- та відеозйомки на об'єктах інфраструктури необхідно попередньо погоджувати.
Раніше повідомлялося, що ворожий БпЛА поцілив біля поїзда №53/54 Одеса – Дніпро на одній зі станцій Придніпровської залізниці.
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