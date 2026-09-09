Цифровое заключение брака набирает популярность: более 75 тысяч пар воспользовались услугой "Шлюб онлайн" в приложении "Дія"
За два года работы сервиса "Шлюб онлайн" через приложение "Дія" официально поженились более 75 тысяч украинских пар.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы "Дії".
Более 2,5 тысячи пар военнослужащих поженились онлайн
Сервис "Шлюб онлайн" в приложении "Дія" работает уже два года. За это время им воспользовались более 75 тысяч пар.
Среди них - более 2,5 тысячи пар военнослужащих.
"Мы перенесли одно из самых важных "Да" в смартфон", - отметили в "Дії".
Услуга стала особенно важной для украинцев, которые из-за войны находятся далеко друг от друга. Она дает возможность официально зарегистрировать брак онлайн.
Почти 40% новых браков регистрируются онлайн
Министр юстиции Денис Маслов сообщил, что онлайн-браки уже составляют почти 40% всех новых регистраций.
По его словам, это показывает, что украинцы проявляют большой интерес к цифровым государственным услугам и доверяют им.
В Министерстве юстиции планируют сделать сервис более доступным для разных людей и расширить его возможности.
Ранее Кабинет Министров продлил еще на два года экспериментальный проект, позволяющий заключать брак в электронной форме через приложение "Дія".
Также мы писали, что в "Дії" запустили услугу развода онлайн.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль