Цифровое заключение брака набирает популярность: более 75 тысяч пар воспользовались услугой "Шлюб онлайн" в приложении "Дія"

За два года работы сервиса "Шлюб онлайн" через приложение "Дія" официально поженились более 75 тысяч украинских пар.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы "Дії".

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Более 2,5 тысячи пар военнослужащих поженились онлайн

Сервис "Шлюб онлайн" в приложении "Дія" работает уже два года. За это время им воспользовались более 75 тысяч пар.

Среди них - более 2,5 тысячи пар военнослужащих.

"Мы перенесли одно из самых важных "Да" в смартфон", - отметили в "Дії".

Услуга стала особенно важной для украинцев, которые из-за войны находятся далеко друг от друга. Она дает возможность официально зарегистрировать брак онлайн.

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Почти 40% новых браков регистрируются онлайн

Министр юстиции Денис Маслов сообщил, что онлайн-браки уже составляют почти 40% всех новых регистраций.

По его словам, это показывает, что украинцы проявляют большой интерес к цифровым государственным услугам и доверяют им.

В Министерстве юстиции планируют сделать сервис более доступным для разных людей и расширить его возможности.

Ранее Кабинет Министров продлил еще на два года экспериментальный проект, позволяющий заключать брак в электронной форме через приложение "Дія".

Также мы писали, что в "Дії" запустили услугу развода онлайн.

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