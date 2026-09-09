Цифрове одруження набирає популярності: понад 75 тисяч пар скористалися послугою "Шлюб онлайн" у застосунку Дія

За два роки роботи сервісу "Шлюб онлайн" через застосунок Дія офіційно одружилися понад 75 тисяч українських пар.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні пресслужби Дії.

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Понад 2,5 тисячі пар військових одружилися онлайн

Сервіс "Шлюб онлайн" у застосунку Дія працює вже два роки. За цей час ним скористалися понад 75 тисяч пар.

Серед них — більш як 2,5 тисячі пар військовослужбовців.

"Ми перенесли одне з найважливіших "Так" у смартфон", - зазначили у Дії.

Послуга стала особливо важливою для українців, які через війну перебувають далеко одне від одного. Вона дає можливість офіційно зареєструвати шлюб онлайн.

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Майже 40% нових шлюбів реєструють онлайн

Міністр юстиції Денис Маслов повідомив, що онлайн-шлюби вже становлять майже 40% усіх нових реєстрацій.

За його словами, це показує, що українці мають великий інтерес до цифрових державних послуг і довіряють їм.

У Міністерстві юстиції планують зробити сервіс більш доступним для різних людей та розширити його можливості.

Раніше Кабінет Міністрів продовжив ще на два роки експериментальний проєкт, який дозволяє укладати шлюб в електронній формі через Дію.

Також ми писали, що у Дії запустили послугу розлучення онлайн.

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