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Что происходит под Лиманом: ВСУ перешли в контрнаступление? / Дело Ширшина — все? / Без цензуры. ВИДЕО

Журналист и военный Богдан Буткевич анализирует ключевые события последних дней.

В частности, в выпуске речь идет о следующем:

  • Ситуация под Лиманом: действительно ли Силы обороны Украины перехватывают инициативу и контратакуют на этом участке?
  • Дело Ширшина: что происходит вокруг истории с "подброшенными наркотиками"?
  • Операция "Карфаген":чем завершится резонансное дело?
  • Европейские выборы: как приход правых и ультраправых сил к власти в Европе повлияет на поддержку Украины.

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Смотрите также: Сможем ли мы закрыть небо над РФ? / Конфликт между ГУР и СБУ / Новая система тревог / Без цензуры. ВИДЕО

Автор: 

Донецкая область (13148) боевые действия (6656) Буткевич Богдан (479) Краматорский район (1470) Лиман (262) Ширшин Александр (32)
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