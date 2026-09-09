Что происходит под Лиманом: ВСУ перешли в контрнаступление? / Дело Ширшина — все? / Без цензуры. ВИДЕО
Журналист и военный Богдан Буткевич анализирует ключевые события последних дней.
В частности, в выпуске речь идет о следующем:
- Ситуация под Лиманом: действительно ли Силы обороны Украины перехватывают инициативу и контратакуют на этом участке?
- Дело Ширшина: что происходит вокруг истории с "подброшенными наркотиками"?
- Операция "Карфаген":чем завершится резонансное дело?
- Европейские выборы: как приход правых и ультраправых сил к власти в Европе повлияет на поддержку Украины.
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