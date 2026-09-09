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Що відбувається під Лиманом: ЗСУ пішли в контрнаступ? / Справа Ширшина - все? / Без цензури. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Журналіст та військовий Богдан Буткевич аналізує ключові події останніх днів.

Зокрема, у випуску йдеться про таке:

  • Ситуація під Лиманом: чи дійсно Сили оборони України перехоплюють ініціативу та контратакують на цій ділянці?
  • Справа Ширшина: що  відбувається навколо історії з "підкинутими наркотиками"?
  • Операція "Карфаген": чим завершиться резонансна справа?
  • Європейські вибори: як прихід правих і ультраправих сил до влади у Європі вплине на підтримку України.

Дивіться на Цензор.НЕТ.

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Дивіться також: Чи зможемо закрити небо в РФ? / Конфлікт між ГУР та СБУ / Нова система тривог / Без цензури. ВIДЕО

Автор: 

Донецька область (11786) бойові дії (6412) Буткевич Богдан (478) Краматорський район (1485) Лиман (262) Ширшин Олександр (35)
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