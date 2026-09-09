Що відбувається під Лиманом: ЗСУ пішли в контрнаступ? / Справа Ширшина - все? / Без цензури. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ
Журналіст та військовий Богдан Буткевич аналізує ключові події останніх днів.
Зокрема, у випуску йдеться про таке:
- Ситуація під Лиманом: чи дійсно Сили оборони України перехоплюють ініціативу та контратакують на цій ділянці?
- Справа Ширшина: що відбувається навколо історії з "підкинутими наркотиками"?
- Операція "Карфаген": чим завершиться резонансна справа?
- Європейські вибори: як прихід правих і ультраправих сил до влади у Європі вплине на підтримку України.
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