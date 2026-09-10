НПЗ в Ямало-Ненецком регионе и порт в Дагестане были поражены Силами обороны, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский рассказал о нанесении ударов по объектам на территории РФ.
Об этом он сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
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"За последние сутки наши воины нанесли удары по восьми объектам российской инфраструктуры, которые работают на войну. Поражены НПЗ в Ямало-Ненецком регионе, а также Морской торговый порт в Дагестане", - говорится в сообщении.
Также под ударами Украины оказались объекты в Московском, Воронежском, Астраханском и Брянском регионах.
"Россия ежедневно продолжает свой террор против Украины. И ежедневно получает справедливый ответ. Спасибо каждому воину, всем, кто обеспечивает нашу дальность и меткость", - подытожил глава государства.
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