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Новости Атака БпЛА на НПЗ РФ Удары по рф
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НПЗ в Ямало-Ненецком регионе и порт в Дагестане были поражены Силами обороны, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский рассказал о нанесении ударов по объектам на территории РФ.

Об этом он сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

"За последние сутки наши воины нанесли удары по восьми объектам российской инфраструктуры, которые работают на войну. Поражены НПЗ в Ямало-Ненецком регионе, а также Морской торговый порт в Дагестане", - говорится в сообщении.

Также под ударами Украины оказались объекты в Московском, Воронежском, Астраханском и Брянском регионах.

"Россия ежедневно продолжает свой террор против Украины. И ежедневно получает справедливый ответ. Спасибо каждому воину, всем, кто обеспечивает нашу дальность и меткость", - подытожил глава государства.

Читайте: НПЗ, самолет, вертолет и системы РЭБ: Силы обороны нанесли за неделю удары по ряду объектов противника

Автор: 

Зеленский Владимир (25774) НПЗ (687) россия (89495)
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Топ комментарии
+10
А поруч стоїть новина - "Російські війська просунулися на Костянтинівському напрямку, у Краматорському районі Донецької області". То буде коментар по цій історії від Найвеличнішого?
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10.09.2026 10:07 Ответить
+8
Потужний вже оговтався після замаху і знову весь в роботі
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10.09.2026 10:08 Ответить
+5
Уже на 3000 км бьём, а вот по мааацкве не достаём. Наверное, она в 5000 км.
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10.09.2026 10:09 Ответить

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