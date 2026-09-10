НПЗ у Ямало-Ненецькому регіоні та порт у Дагестані уразили Сили оборони, - Зеленський. ВIДЕО
Президент Володимир Зеленський розповів про ураження об'єктів на території РФ.
Про це він повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"За цю добу наші воїни нанесли удари по восьми обʼєктах російської інфраструктури, які працюють на війну. Уражено НПЗ у Ямало-Ненецькому регіоні, а також Морський торговий порт у Дагестані", - йдеться в повідомленні.
Також під ударами України були об'єкти у Московському, Воронезькому, Астраханському та Брянському регіонах.
"Росія щодня продовжує свій терор проти України. І щодня отримує справедливу відповідь. Дякую кожному воїну, усім, хто забезпечує нашу далекобійність та влучність", - підсумував глава держави.
Топ коментарі
+11 Поділля16
показати весь коментар10.09.2026 10:07 Відповісти Посилання
+10 Prov
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+5 Green Bill #603485
показати весь коментар10.09.2026 10:09 Відповісти Посилання
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