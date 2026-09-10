НПЗ у Ямало-Ненецькому регіоні та порт у Дагестані уразили Сили оборони, - Зеленський. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський розповів про ураження об'єктів на території РФ.

Про це він повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"За цю добу наші воїни нанесли удари по восьми обʼєктах російської інфраструктури, які працюють на війну. Уражено НПЗ у Ямало-Ненецькому регіоні, а також Морський торговий порт у Дагестані", - йдеться в повідомленні.

Також під ударами України були об'єкти у Московському, Воронезькому, Астраханському та Брянському регіонах.

"Росія щодня продовжує свій терор проти України. І щодня отримує справедливу відповідь. Дякую кожному воїну, усім, хто забезпечує нашу далекобійність та влучність", - підсумував глава держави.

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