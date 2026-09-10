Бориспольская епархия УПЦ имеет признаки связи с РПЦ, - ДЕСС
Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести заявила об обнаружении признаков аффилированности управления Бориспольской епархии Украинской православной церкви с иностранной религиозной организацией, деятельность которой запрещена в Украине. Речь идет о структуре, связанной с Русской православной церковью.
Как сообщает Цензор.НЕТ, о результатах проверки сообщила ГСУЭ.
"В частности, установлено, что Управление Бориспольской епархии Украинской Православной Церкви является структурным подразделением Украинской Православной Церкви и входит в состав Киевской митрополии УПЦ, которая в соответствии с законодательством Украины признана аффилированной с иностранной религиозной организацией, деятельность которой в Украине запрещена", — говорится в сообщении.
Исследователи также проанализировали устав Бориспольской епархии и другие документы, регулирующие её деятельность. Они подтвердили принадлежность епархии к структуре Киевской митрополии УПЦ.
Устав РПЦ предусматривает участие руководителя епархии в ее органах
Отдельно ДЕСС установила, что устав Русской православной церкви предусматривает вхождение руководителя управления Бориспольской епархии УПЦ в уставные органы управления РПЦ.
Именно эти положения стали одним из элементов исследования возможной связи украинской церковной структуры с российской религиозной организацией.
Проверка продолжалась с августа
Исследование в отношении Бориспольской епархии УПЦ ДЕСС проводила с 24 августа 2026 года в соответствии с требованиями действующего законодательства.
По его результатам государственный орган заявил о наличии признаков аффилированности епархии с иностранной религиозной организацией, деятельность которой запрещена в Украине.
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