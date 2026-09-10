Бориспільська єпархія УПЦ має ознаки зв’язку з РПЦ, - ДЕСС

Державна служба України з етнополітики та свободи совісті заявила про виявлення ознак афілійованості управління Бориспільської єпархії Української православної церкви з іноземною релігійною організацією, діяльність якої заборонена в Україні. Йдеться про структуру, пов’язану з Російською православною церквою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про результати перевірки повідомила ДЕСС.

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"Зокрема, встановлено, що Управління Бориспільської єпархії Української Православної Церкви є структурним підрозділом Української православної церкви та входить до складу Київської митрополії УПЦ, яка відповідно до законодавства України визнана афілійованою з іноземною релігійною організацією, діяльність якої в Україні заборонена", - йдеться в повідомленні.

Дослідники також проаналізували статут Бориспільської єпархії та інші документи, що регулюють її діяльність. Вони підтвердили належність єпархії до структури Київської митрополії УПЦ.

Статут РПЦ передбачає участь керівника єпархії в її органах

Окремо ДЕСС встановила, що статут Російської православної церкви передбачає входження керівника управління Бориспільської єпархії УПЦ до статутних органів управління РПЦ.

Саме ці положення стали одним з елементів дослідження щодо можливого зв’язку української церковної структури з російською релігійною організацією.

Перевірка тривала з серпня

Дослідження щодо Бориспільської єпархії УПЦ ДЕСС проводила з 24 серпня 2026 року відповідно до вимог чинного законодавства.

За його результатами державний орган заявив про наявність ознак афілійованості єпархії з іноземною релігійною організацією, діяльність якої заборонена в Україні.

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