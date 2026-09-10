Мужчина ранил ножом полицейского во время оповещения во Львове: суд приговорил к 4 годам, но освободил от наказания
Лычаковский районный суд Львова признал виновным мужчину, который во время мероприятий по оповещению ударил военнослужащего ТЦК, а затем дважды ранил ножом полицейского. Ему назначили 4 года лишения свободы, однако освободили от отбывания наказания с двухлетним испытательным сроком.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на материалы судебного дела.
Как отмечается, инцидент произошел 6 июля 2026 года около 21:50 на улице Голинского во Львове.
После требования предъявить документы Игорь Судник начал нецензурно выражаться в адрес военнослужащих ТЦК и полицейских, после чего ударил ногой в грудь одного из военных.
Когда мужчину посадили в служебный автомобиль, он достал из кармана нож и дважды ударил им полицейского - в плечо и палец. Полученные правоохранителем повреждения эксперты квалифицировали как легкие.
В суде обвиняемый полностью признал свою вину и подтвердил обстоятельства происшествия.
Суд признал его виновным в умышленном причинении легких телесных повреждений сотруднику правоохранительного органа при исполнении служебных обязанностей по ч. 2 ст. 345 УК Украины.
Мужчине назначили 4 года лишения свободы, но освободили от отбывания наказания с двухлетним испытательным сроком. Приговор может быть обжалован в течение 30 дней.
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