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Новини Напад на ТЦК
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Чоловік поранив ножем поліцейського під час оповіщення у Львові: суд дав 4 роки, але звільнив від покарання

Суд у Львові звільнив від покарання нападника, який ножем поранив поліцейського

Личаківський районний суд Львова визнав винним чоловіка, який під час заходів оповіщення вдарив військовослужбовця ТЦК, а згодом двічі поранив ножем поліцейського. Йому призначили 4 роки позбавлення волі, однак звільнили від відбування покарання з дворічним іспитовим строком.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на матеріали судової справи.

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Як зазначається, інцидент стався 6 липня 2026 року близько 21:50 на вулиці Голинського у Львові.

Після вимоги показати документи Ігор Судник почав нецензурно висловлюватися на адресу військовослужбовців ТЦК та поліцейських, після чого вдарив ногою у груди одного з військових.

Коли чоловіка посадили до службового автомобіля, він дістав із кишені ніж та двічі вдарив ним поліцейського – у плече та палець. Зазнані правоохоронцем ушкодження експерти кваліфікували як легкі.

У суді обвинувачений повністю визнав свою вину та підтвердив обставини події.

Суд визнав його винним в умисному заподіянні легких тілесних ушкоджень працівникові правоохоронного органу під час виконання службових обов’язків за ч. 2 ст. 345 КК України.

Чоловіку призначили 4 роки позбавлення волі, але звільнили від відбування покарання з дворічним іспитовим строком. Вирок може бути оскаржений протягом 30 днів.

Також читайте: Лубінець після конфлікту у Львові: Систему мобілізації треба змінювати, але не перекладати всю відповідальність на ТЦК

Автор: 

Львів (2539) поранення (2963) ТЦК та СП (1393) Львівська область (2682) Львівський район (337)
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Топ коментарі
+11
просто військові та поліція в цій країні нічого не варті ухилянти це сила.... Зелене лайно .......
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10.09.2026 14:12 Відповісти
+7
...але звільнили від відбування покарання з дворічним іспитовим строком. Джерело: https://censor.net/ua/n4022757
- виявляється так можна ...?
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10.09.2026 14:09 Відповісти
+7
Виходить суд так би мовити "панять і прастіть" Вирішив? Цікавий лайфхак.
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10.09.2026 14:11 Відповісти

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