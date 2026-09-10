Чоловік поранив ножем поліцейського під час оповіщення у Львові: суд дав 4 роки, але звільнив від покарання

Личаківський районний суд Львова визнав винним чоловіка, який під час заходів оповіщення вдарив військовослужбовця ТЦК, а згодом двічі поранив ножем поліцейського. Йому призначили 4 роки позбавлення волі, однак звільнили від відбування покарання з дворічним іспитовим строком.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на матеріали судової справи.

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Як зазначається, інцидент стався 6 липня 2026 року близько 21:50 на вулиці Голинського у Львові.

Після вимоги показати документи Ігор Судник почав нецензурно висловлюватися на адресу військовослужбовців ТЦК та поліцейських, після чого вдарив ногою у груди одного з військових.

Коли чоловіка посадили до службового автомобіля, він дістав із кишені ніж та двічі вдарив ним поліцейського – у плече та палець. Зазнані правоохоронцем ушкодження експерти кваліфікували як легкі.

У суді обвинувачений повністю визнав свою вину та підтвердив обставини події.

Суд визнав його винним в умисному заподіянні легких тілесних ушкоджень працівникові правоохоронного органу під час виконання службових обов’язків за ч. 2 ст. 345 КК України.

Чоловіку призначили 4 роки позбавлення волі, але звільнили від відбування покарання з дворічним іспитовим строком. Вирок може бути оскаржений протягом 30 днів.

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