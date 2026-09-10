Надеюсь, что все украинцы, выехавшие за границу, вернутся после окончания войны, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина рассчитывает на возвращение домой всех граждан, выехавших за границу из-за полномасштабной войны. Он подчеркнул, что остановить войну — вопрос выживания страны.
Об этом глава государства сказал во время пресс-конференции с премьер-министром Канады Марком Карни, сообщает Цензор.НЕТ.
О возвращении людей
Зеленский выразил надежду, что наступит день, когда в Украине воцарится мир — страна, которой все смогут наслаждаться вместе с ее природой и людьми.
"Я думаю, что все нормальные люди считают надежду очень важной. И послезавтра, завтра наступит день, когда у нас будет мир. И, конечно, все мы хотим жить и надеемся, что будем жить в нашей мирной стране, замечательной стране, с прекрасной природой, с добрыми людьми. И все люди, которые уехали за границу, вернутся. Мы надеемся, что наши солдаты, военнослужащие, наши героические люди вернутся домой и война прекратится", — подчеркнул он.
Зеленский добавил, что каждый день надеется на продолжение поддержки со стороны партнеров.
О работе ради победы
Президент подчеркнул, что для него лично и его команды дело не только в надежде — нужна ежедневная работа.
"У нас нет никакой другой альтернативы. Мы должны остановить эту войну, иначе мы не выживем", — заявил Зеленский, добавив, что Украина это сделает и будет работать над этим каждый день.
О послевоенном восстановлении
Глава государства сказал, что после завершения войны Украину ждет период восстановления и активного привлечения инвестиций, что создаст новые возможности для граждан. Послевоенное восстановление, по его словам, станет естественным стимулом для людей искать и реализовывать себя на родине.
- В то же время президент отметил, что государство готовится к масштабным вызовам, связанным с реинтеграцией беженцев, и работает над созданием условий, которые будут стимулировать украинцев возвращаться и участвовать в развитии страны.
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