Сподіваюсь, що всі українці, які виїхали за кордон, повернуться після завершення війни, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна розраховує на повернення додому всіх громадян, які виїхали за кордон через повномасштабну війну. Він наголосив, що зупинити війну — питання виживання країни.

Про це голова держави сказав під час пресконференції з прем'єр-міністром Канади Марком Карні, інформує Цензор.НЕТ.

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Про повернення людей

Зеленський висловив сподівання, що настане день, коли в Україні запанує мир — країна, якою всі зможуть насолоджуватися з її природою та людьми.

"Я думаю, що всі нормальні люди вважають надію дуже важливою. І післязавтра, завтра день настане, коли у нас буде мир. І, звичайно, всі ми хочемо жити й сподіваємося, що будемо жити у нашій мирній країні, чудовій країні, з чудовою природою, з теплими людьми. І всі люди, які поїхали за кордон, повернуться. Ми сподіваємося, що наші солдати, військовослужбовці, наші героїчні люди повернуться додому і війна припиниться", — наголосив він.

Зеленський додав, що щодня сподівається на продовження підтримки з боку партнерів.

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Про роботу заради перемоги

Президент наголосив, що для нього особисто та його команди питання полягає не лише в надії — потрібна щоденна робота.

"У нас немає жодної іншої альтернативи. Ми повинні зупинити цю війну, інакше ми не виживемо", — заявив Зеленський, додавши, що Україна це зробить і працюватиме над цим щодня.

Про повоєнну відбудову

Глава держави сказав, що після завершення війни на Україну чекає період відбудови та активного залучення інвестицій, що створить нові можливості для громадян. Повоєнне відновлення, за його словами, стане природним стимулом для людей шукати та реалізовувати себе на батьківщині.

Водночас президент зауважив, що держава готується до масштабних викликів, пов'язаних із реінтеграцією біженців, і працює над створенням умов, які заохочуватимуть українців повертатися та долучатися до розбудови країни.

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