Фотографировал КПП в/ч и административное здание: СБУ разоблачила корректировщика РФ на Хмельнитчине

В Хмельницкой области разоблачили координатора ударов РФ. Он наводил удары противника на административные здания государственных учреждений, логистические склады и места сосредоточения личного состава и техники Сил обороны.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

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На врага работал безработный житель Славуты, который попал в поле зрения российских спецслужб в Telegram-каналах по поиску "легких" заработков.

"По указанию рашистов информатор обходил город и его прилегающую территорию, чтобы выявить и передать в РФ геолокации потенциальных "целей".

Сотрудники СБУ разоблачили фигуранта на начальном этапе его разведывательной деятельности – после того, как он получил вражеское задание по сбору координат для запланированных обстрелов западного региона", – говорится в сообщении.

Так, было зафиксировано, что злоумышленник сфотографировал на камеру телефона фасад административного здания и контрольно-пропускные пункты воинской части.

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После этого корректировщик должен был обнаружить и "слить" рашистам геолокации складских помещений украинских войск.





Его задержали по месту жительства, в ходе обысков обнаружили телефон, на котором он накапливал фотографии украинских объектов и электронные координаты на Google-картах.

В настоящее время ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении или размещении ВСУ, совершенное в условиях военного положения).

Подозреваемому грозит до 12 лет лишения свободы, в настоящее время он арестован без права внесения залога.

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