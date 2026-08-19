Корректировал удары РФ и готовил убийства военных: СБУ задержала агента ФСБ на Ривненщине

В Ривненской области задержан агент ФСБ, который координировал удары по региону и готовился к убийствам военнослужащих Сил обороны.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

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Кто работал на врага?

"Завербованным оказался местный безработный. В поле зрения рашистов он попал, когда публиковал в чатах Telegram-каналов антиукраинские комментарии.

После вербовки фигурант начал отслеживать пункты базирования украинских защитников, по которым враг готовил ракетно-дроновые атаки.

Чтобы выявить места дислокации военных объектов, он объезжал местность на своем мотоцикле и снимал окружающую территорию на видеорегистратор, вмонтированный в шлем", - говорится в сообщении.

Также мужчина предоставил российским спецслужбистам удаленный доступ к своему смартфону и аккаунтам в мессенджере, куда он скидывал координаты потенциальных "целей".

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Готовил убийства

Впоследствии он запросил у своего куратора оружие и боеприпасы для совершения заказных убийств украинских воинов на территории Ровенской области.

Агент пытался раздобыть дрон для проведения аэроразведки расположения Сил обороны.

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Задержание

СБУ задержала агента РФ "на горячем" во время новой разведывательной вылазки вблизи объекта украинских войск.

В ходе обысков у него изъяли видеорегистратор, компьютерную технику и мобильный телефон с доказательствами работы на ФСБ.

В настоящее время мужчине сообщено о подозрении в государственной измене. Он находится под стражей.

Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

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