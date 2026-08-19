Корректировал удары РФ и готовил убийства военных: СБУ задержала агента ФСБ на Ривненщине
В Ривненской области задержан агент ФСБ, который координировал удары по региону и готовился к убийствам военнослужащих Сил обороны.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.
Кто работал на врага?
"Завербованным оказался местный безработный. В поле зрения рашистов он попал, когда публиковал в чатах Telegram-каналов антиукраинские комментарии.
После вербовки фигурант начал отслеживать пункты базирования украинских защитников, по которым враг готовил ракетно-дроновые атаки.
Чтобы выявить места дислокации военных объектов, он объезжал местность на своем мотоцикле и снимал окружающую территорию на видеорегистратор, вмонтированный в шлем", - говорится в сообщении.
Также мужчина предоставил российским спецслужбистам удаленный доступ к своему смартфону и аккаунтам в мессенджере, куда он скидывал координаты потенциальных "целей".
Готовил убийства
Впоследствии он запросил у своего куратора оружие и боеприпасы для совершения заказных убийств украинских воинов на территории Ровенской области.
Агент пытался раздобыть дрон для проведения аэроразведки расположения Сил обороны.
Задержание
СБУ задержала агента РФ "на горячем" во время новой разведывательной вылазки вблизи объекта украинских войск.
В ходе обысков у него изъяли видеорегистратор, компьютерную технику и мобильный телефон с доказательствами работы на ФСБ.
В настоящее время мужчине сообщено о подозрении в государственной измене. Он находится под стражей.
Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
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