Коригував удари РФ та готував вбивства військових: СБУ затримала агента ФСБ на Рівненщині
У Рівненській області затримано агента ФСБ, який коригував удари по регіону та готувався до вбивств воїнів Сил оборони.
Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.
Хто працював на ворога?
"Завербованим виявився місцевий безробітний. У поле зору рашистів він потрапив, коли публікував у чатах Телеграм-каналів антиукраїнські коментарі.
Після вербування фігурант почав відстежувати пункти базування українських захисників, по яких ворог готував ракетно-дронові атаки.
Щоб виявити місця дислокації військових об’єктів, він об’їжджав місцевість на своєму мотоциклі та знімав навколишню територію на відеореєстратор, вмонтований у шолом", - йдеться в повідомленні.
Також чоловік надав російським спецслужбістам віддалений доступ до свого смартфона та акаунтів у месенджері, куди він скидав координати потенційних "цілей".
Готував вбивства
Згодом він запросив у свого куратора зброю та боєприпаси для виконання замовних вбивств українських воїнів на території Рівненщини.
Агент намагався дістати дрон для проведення аеророзвідки розташування Сил оборони.
Затримання
СБУ затримала агента РФ "на гарячому" під час нової розвідувальної вилазки поблизу об’єкта українських військ.
Під час обушків у нього вилучили відеореєстратор, комп’ютерну техніку та мобільний телефон із доказами роботи на ФСБ.
Наразі чоловіку повідомили про підозру у державній зраді. Він перебуває під вартою.
Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
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