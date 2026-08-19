Коригував удари РФ та готував вбивства військових: СБУ затримала агента ФСБ на Рівненщині

У Рівненській області затримано агента ФСБ, який коригував удари по регіону та готувався до вбивств воїнів Сил оборони.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

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Хто працював на ворога?

"Завербованим виявився місцевий безробітний. У поле зору рашистів він потрапив, коли публікував у чатах Телеграм-каналів антиукраїнські коментарі.

Після вербування фігурант почав відстежувати пункти базування українських захисників, по яких ворог готував ракетно-дронові атаки.

Щоб виявити місця дислокації військових об’єктів, він об’їжджав місцевість на своєму мотоциклі та знімав навколишню територію на відеореєстратор, вмонтований у шолом", - йдеться в повідомленні.

Також чоловік надав російським спецслужбістам віддалений доступ до свого смартфона та акаунтів у месенджері, куди він скидав координати потенційних "цілей".

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Готував вбивства

Згодом він запросив у свого куратора зброю та боєприпаси для виконання замовних вбивств українських воїнів на території Рівненщини.

Агент намагався дістати дрон для проведення аеророзвідки розташування Сил оборони.

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Затримання

СБУ затримала агента РФ "на гарячому" під час нової розвідувальної вилазки поблизу об’єкта українських військ.

Під час обушків у нього вилучили відеореєстратор, комп’ютерну техніку та мобільний телефон із доказами роботи на ФСБ.

Наразі чоловіку повідомили про підозру у державній зраді. Він перебуває під вартою.

Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

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