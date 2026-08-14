Втік з навчального центру ЗСУ та коригував удари РФ по Нікополю: СБУ затримала ухилянта

У Дніпропетровській області викрито російського агента, який наводив артилерійські та дронові удари рашистів по Нікополю.

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.

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Хто працював на ворога?

Коригуваннями займався завербований ворогом місцевий ухилянт, який втік з навчального центру ЗСУ до складання присяги.

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"Переховуючись за місцем проживання, фігурант почав шукати "легкі" заробітки у Телеграм-каналах. В одній з тематичних груп на нього вийшов російський спецслужбіст і запропонував співпрацю.

За обіцянку "швидких" заробітків агент почав відстежувати пункти базування Сил оборони у прифронтовому місті", - йдеться в повідомленні.

Цілі ворога

Найбільше окупантів цікавили запасні командні пункти та бойові позиції української ППО, яка захищає повітряний простір Дніпропетровської області.

СБУ задокументувала, як чоловік обходив місцевість, щоб приховано сфотографувати та позначити на гугл-картах об’єкти, які, на його думку, використовували українські захисники.

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Затримання

Агента РФ викрили на початковому етапі його шпигунської активності і затримали на території приватного домоволодіння.

Водночас було проведено заходи для убезпечення пунктів дислокації та маршрутів переміщення українських військ.

У затриманого вилучили мобільний телефону із доказами роботи на російську воєнну розвідку.

Наразі йому повідомлено про підозру у державній зраді. Чоловік перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне з конфіскацією майна.

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