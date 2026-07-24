Агент ФСБ наводив удари по Одещині та встановлював GPS-трекер на військовий бензовоз: йому загрожує довічне, - СБУ

Військова контррозвідка СБУ затримала в Одеській області агента ФСБ, який коригував російські ракетно-дронові удари по паливно-енергетичній інфраструктурі півдня України. Під час затримання він встановлював GPS-трекер на військовий бензовоз, щоб ворог міг завдати удару в режимі реального часу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Службу безпеки України, затриманому вже повідомили про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

За даними слідства, агентом виявився місцевий безробітний, якого російська спецслужба завербувала після того, як він шукав "легкий заробіток" у телеграм-каналах.

Після дистанційного вербування куратор із РФ доручив йому виявляти потенційні цілі, купувати GPS-трекери та встановлювати їх на визначені об'єкти.

Серед основних завдань агента були пошук і передача координат автозаправних станцій, пунктів дислокації вантажних ешелонів "Укрзалізниці" та бензовозів Сил оборони.

Читайте: Трьох зрадників, які коригували удари РФ по Донеччині та Сумщині, засуджено до 15 років ув’язнення, - СБУ

За інформацією СБУ, за допомогою прицільних ударів по автоцистернах, вантажних потягах і місцевих АЗС російські війська планували зірвати забезпечення українського фронту паливом та дестабілізувати ситуацію в південних регіонах.

Під час обшуку у затриманого вилучили GPS-трекер, який він мав активувати на військовому бензовозі, а також мобільний телефон із доказами співпраці з російською спецслужбою.

Фігуранту повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 КК України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Санкція статті передбачає покарання аж до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Коригував удари під Краматорськом: до 15 років засуджено учасника агентурної групи РФ. ФОТО