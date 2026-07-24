Агент ФСБ наводил удары по Одесчине и устанавливал GPS-трекер на военный бензовоз: ему грозит пожизненное, - СБУ
Военная контрразведка СБУ задержала в Одесской области агента ФСБ, который корректировал российские ракетно-дроновые удары по топливно-энергетической инфраструктуре юга Украины. Во время задержания он устанавливал GPS-трекер на военный бензовоз, чтобы противник мог нанести удар в режиме реального времени.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Службу безопасности Украины, задержанному уже сообщили о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения.
По данным следствия, агентом оказался местный безработный, которого российская спецслужба завербовала после того, как он искал "легкий заработок" в Telegram-каналах.
После дистанционной вербовки куратор из РФ поручил ему выявлять потенциальные цели, покупать GPS-трекеры и устанавливать их на определенные объекты.
Среди основных задач агента были поиск и передача координат автозаправочных станций, пунктов дислокации грузовых эшелонов "Укрзализныци" и бензовозов Сил обороны.
По информации СБУ, с помощью прицельных ударов по автоцистернам, грузовым поездам и местным АЗС российские войска планировали сорвать снабжение украинского фронта топливом и дестабилизировать ситуацию в южных регионах.
Во время обыска у задержанного изъяли GPS-трекер, который он должен был активировать на военном бензовозе, а также мобильный телефон с доказательствами сотрудничества с российской спецслужбой.
Фигуранту сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 УК Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества.
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