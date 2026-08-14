Сбежал из учебного центра ВСУ и корректировал удары РФ по Никополю: СБУ задержала уклониста
В Днепропетровской области разоблачен российский агент, который координировал артиллерийские и дроновые удары рашистов по Никополю.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.
Кто работал на врага?
Корректировкой занимался завербованный врагом местный уклонист, который сбежал из учебного центра ВСУ до принесения присяги.
"Укрываясь по месту жительства, фигурант начал искать "легкие" заработки в Telegram-каналах. В одной из тематических групп на него вышел российский сотрудник спецслужб и предложил сотрудничество.
В обмен на обещание "быстрых" заработков агент начал отслеживать пункты базирования Сил обороны в прифронтовом городе", — говорится в сообщении.
Больше всего оккупантов интересовали запасные командные пункты и боевые позиции украинской ПВО, защищающей воздушное пространство Днепропетровской области.
СБУ зафиксировала, как мужчина обходил местность, чтобы скрытно сфотографировать и отметить на Google-картах объекты, которые, по его мнению, использовали украинские защитники.
Агента РФ разоблачили на начальном этапе его шпионской деятельности и задержали на территории частного домовладения.
Одновременно были приняты меры по обеспечению безопасности пунктов дислокации и маршрутов перемещения украинских войск.
У задержанного изъяли мобильный телефон с доказательствами работы на российскую военную разведку.
В настоящее время ему сообщено о подозрении в государственной измене. Мужчина находится под стражей без права освобождения под залог. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
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