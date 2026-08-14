Сбежал из учебного центра ВСУ и корректировал удары РФ по Никополю: СБУ задержала уклониста

В Днепропетровской области разоблачен российский агент, который координировал артиллерийские и дроновые удары рашистов по Никополю.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

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Кто работал на врага?

Корректировкой занимался завербованный врагом местный уклонист, который сбежал из учебного центра ВСУ до принесения присяги.

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"Укрываясь по месту жительства, фигурант начал искать "легкие" заработки в Telegram-каналах. В одной из тематических групп на него вышел российский сотрудник спецслужб и предложил сотрудничество.

В обмен на обещание "быстрых" заработков агент начал отслеживать пункты базирования Сил обороны в прифронтовом городе", — говорится в сообщении.

Больше всего оккупантов интересовали запасные командные пункты и боевые позиции украинской ПВО, защищающей воздушное пространство Днепропетровской области.

СБУ зафиксировала, как мужчина обходил местность, чтобы скрытно сфотографировать и отметить на Google-картах объекты, которые, по его мнению, использовали украинские защитники.

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Агента РФ разоблачили на начальном этапе его шпионской деятельности и задержали на территории частного домовладения.

Одновременно были приняты меры по обеспечению безопасности пунктов дислокации и маршрутов перемещения украинских войск.

У задержанного изъяли мобильный телефон с доказательствами работы на российскую военную разведку.

В настоящее время ему сообщено о подозрении в государственной измене. Мужчина находится под стражей без права освобождения под залог. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

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