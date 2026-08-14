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Новости Задержание корректировщиков
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Сбежал из учебного центра ВСУ и корректировал удары РФ по Никополю: СБУ задержала уклониста

Ухилянт корректировал российские удары по Никополю

В Днепропетровской области разоблачен российский агент, который координировал артиллерийские и дроновые удары рашистов по Никополю.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

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Кто работал на врага?

Корректировкой занимался завербованный врагом местный уклонист, который сбежал из учебного центра ВСУ до принесения присяги.

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"Укрываясь по месту жительства, фигурант начал искать "легкие" заработки в Telegram-каналах. В одной из тематических групп на него вышел российский сотрудник спецслужб и предложил сотрудничество.

В обмен на обещание "быстрых" заработков агент начал отслеживать пункты базирования Сил обороны в прифронтовом городе", — говорится в сообщении.

Больше всего оккупантов интересовали запасные командные пункты и боевые позиции украинской ПВО, защищающей воздушное пространство Днепропетровской области.

СБУ зафиксировала, как мужчина обходил местность, чтобы скрытно сфотографировать и отметить на Google-картах объекты, которые, по его мнению, использовали украинские защитники.

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Агента РФ разоблачили на начальном этапе его шпионской деятельности и задержали на территории частного домовладения.

Одновременно были приняты меры по обеспечению безопасности пунктов дислокации и маршрутов перемещения украинских войск.

У задержанного изъяли мобильный телефон с доказательствами работы на российскую военную разведку.

В настоящее время ему сообщено о подозрении в государственной измене. Мужчина находится под стражей без права освобождения под залог. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

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Автор: 

СБУ (21357) Никополь (1432) корректировщик (195) уклонисты (1433) Днепропетровская область (5614) Никопольский район (868)
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Топ комментарии
+6
нагадаю деградованому сбу, що в україні нема визначення: ухилянт!!!!!!!
а отой, як що він дійсно існує, то дезертир!!!!

запущеним 95 кварталом, словом ухилянт, притомні українці називають: діточок чиновників, мєнтів, суддєй. самих мєнтів. сорока п'ятирічних пенсіонерів відставників. усіляких тітушок, активних членів громадських організацій. співробітників міських варт.......
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14.08.2026 10:14 Ответить
+6
Як нещодавно казав один військовий, не пам'ятаю ім'я, в країні 500 000 осіб що давали присягу захищати народ України, але досі не у війську. Проте з точні зору влади, вони не ухилянти.
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14.08.2026 10:25 Ответить
+4
Дивно що тебе не цікавить як саме він потрапив в навчальний центр.
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14.08.2026 10:26 Ответить

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