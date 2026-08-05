Наносил удары по Силам обороны: СБУ задержала в Одессе агента РФ. ФОТОрепортаж

В Одессе задержали агента российской военной разведки, который корректировал ракетно-дроновые удары по защитникам города.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

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Враг определил приоритетные "цели". Речь идет о местах наибольшего сосредоточения личного состава и военной техники Сил обороны.

Также агент пытался выявить радиолокационные станции, позиции зенитно-ракетных комплексов и мобильных огневых групп.

Мужчина обходил город и фотографировал расположение Сил обороны на камеру телефона.Также он фиксировал последствия атак по Одессе для корректировки повторных обстрелов города.

Российского агента задержали "на горячем", когда тот фотографировал на смартфон внешний периметр одного из военных объектов.

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Кто работал на врага?

"Корректировщиком оказался местный безработный, которого завербовали российские спецслужбы. Он входил в агентурную сеть, работавшую на предателя Сергея Лебедева (псевдоним "Лохматый"), который скрывается в Донецке и сотрудничает одновременно с ФСБ и военной разведкой РФ", - говорится в сообщении.

Во время обыска у него изъяли компьютерную технику, телефон с фото- и видеофайлами, а также геолокациями потенциальных "целей".









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