Более 100 стратегических объектов и почти 5 тысяч уничтоженных оккупантов: СБУ подвела итоги 40-дневной операции

Служба безопасности Украины сообщила о результатах 40-дневной кампании воздействия на РФ, утвержденной президентом Владимиром Зеленским. За это время СБУ нанесла удары по более чем 100 стратегическим объектам в России и на временно оккупированных территориях, а также поразила свыше 21 тысячи военных целей на фронте.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр СБУ.

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В рамках 40-дневной кампании воздействия на государство-агрессора, утвержденной президентом Украины Владимиром Зеленским, Служба безопасности осуществила более 100 успешных ударов по стратегически важным объектам на территории РФ и временно оккупированных территориях Украины.



Кроме того, Президент одобрил руководителю СБУ генерал-майору Александру Покладу новые операции.



За предыдущие 40 дней под ударами Службы безопасности оказались предприятия военно-промышленного комплекса, авиабазы, средства ПВО, командные пункты оккупантов, военные корабли и танкеры "теневого флота", нефтеперерабатывающие заводы, а также объекты транспортной и военной логистики.



Параллельно подразделения СБУ, действующие на фронте и в тылу врага, поразили более 21 тысячи единиц военной техники, вооружения и военной инфраструктуры, а также ликвидировали почти 5 тысяч оккупантов.

Системное уничтожение военной авиации и ПВО

Одним из главных направлений кампании стало последовательное поражение авиационной инфраструктуры противника. За этот период СБУ нанесла удары по военным аэродромам "Саки", "Гвардейское", "Бельбек", "Багерово", "Энгельс" и "Ханская", а также по Евпаторийскому авиационному заводу.



Вследствие операций был уничтожен стратегический бомбардировщик Ту-95МС, подтверждено поражение двух истребителей Су-35 и двух учебно-боевых самолетов Л-39, поражены ангары с самолетами Су-24, Су-30 и Су-30СМ, ангары с беспилотниками Shahed и топливную инфраструктуру аэродромов.



Параллельно СБУ систематически ослабляла российскую систему противовоздушной обороны. Под ударами оказались РЛС "Небо-У", многофункциональная РЛС 92Н6Е комплекса С-400, ЗРК "Тор-М2", ЗРК "Панцирь-С2", комплекс РЭБ "Поле-21", три РЛС "Подлет-К1" и РЛС "Каста-2Е2".

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Кинетические санкции в отношении топливно-энергетического сектора РФ

Одним из ключевых направлений кампании стало системное поражение топливно-энергетической инфраструктуры РФ.

За 40 дней СБУ нанесла удары по 14 нефтеперерабатывающим заводам, десяткам нефтебаз, резервуарным паркам, нефтеперекачивающим станциям, нефтяным терминалам и нефтедобывающей платформе.



Среди наиболее важных целей — Петербургский, Ярославский, Нижегородский, Пермский и Волгоградский НПЗ, три нефтеперерабатывающих завода в Уфе, комплекс "Первый завод", нефтеперекачивающие станции "Черкассы" и "Субханкулово", а также нефтедобывающая платформа месторождения "Филановского" в Каспийском море.

Поражение "теневого флота"

Важным акцентом спецоперации стало системное поражение судов российского "теневого флота", используемых для обхода международных санкций.



Под удары попали танкеры Blue, Louise 1, Banda, Avero, а также два грузовых судна, находившиеся под международными санкциями.

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Результаты боевых действий на фронте

Параллельно с дальнобойными операциями подразделения СБУ продолжали наносить потери противнику непосредственно на поле боя. За указанный период были поражены 24 танка, 63 боевые бронированные машины, 124 артиллерийские системы, 22 реактивные системы залпового огня, 40 средств ПВО и 14 самолетов и вертолетов.



Отдельным направлением стало уничтожение беспилотных систем противника. Было поражено более 11 тысяч БПЛА и наземных роботизированных комплексов, в частности 176 беспилотников типа Shahed ("Герань"), а также 712 расчетов БПЛА вместе с позициями, пусковыми установками и оборудованием.



Кроме того, подразделения СБУ систематически уничтожали склады боеприпасов и топлива, командные пункты, узлы связи, средства РЭБ, военную логистику и другую критически важную инфраструктуру противника.



В целом 40-дневная кампания была направлена на одновременное ослабление ключевых элементов российской военной машины. По интенсивности, географии и количеству одновременно пораженных стратегических объектов эта операция стала действенным механизмом воздействия на государство-агрессора. Работа по снижению военно-экономического потенциала России будет продолжаться и в дальнейшем.

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