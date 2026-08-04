РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13851 посетитель онлайн
Новости Спецоперация СБУ
1 025 33

Согласовал с СБУ новые операции против РФ, - Зеленский после встречи с Покладом

Зеленский одобрил новые операции СБУ: подробности встречи с Покладом

Президент Владимир Зеленский провел совещание с и.о. главы СБУ Александром Покладом.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, сообщает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

"Доклад о наших операциях по противодействию российской агрессии. У Службы безопасности Украины есть хорошие результаты, и сегодня я одобрил новые операции", - отметил он.

Поклад доложил о приоритетах Службы безопасности Украины на август.

"Согласовал с руководителем СБУ также и дальнейшие шаги по очистке внутренней структуры Службы от тех, кто работает на себя, а не на Украину. Спасибо всем в СБУ, кто действительно защищает наше государство и людей! Слава Украине!" - добавил он.

Читайте: Зеленский ввел санкции против 23 компаний и 20 лиц, связанных с российским ВПК

Автор: 

Зеленский Владимир (25429) СБУ (21328) Поклад Александр (11)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
А єрмак то хоч в курсах? А секретарка - дружина кцапа гогіашвілі марія левченкео ознайомлена? Та помічниця Зе, яка не мала допуска до державної таємниці, але постійно була присутня на таких нарадах. Про "вагрівців" перепогоджував з білорусами, то ці також? Чи їх не було, як і тих?
показать весь комментарий
04.08.2026 13:42 Ответить
+6
Хіба не можна мовчки це робити? Погодив так погодив.Язик за зубами у ЗЕленського квартальний,балакучий та балаболистий,за зубами не тримається.А не може це бути по черговості операцій сигналом кому потрібно?
показать весь комментарий
04.08.2026 13:42 Ответить
+4
А без твого погодження, і сонце мабуть не зійшло?
показать весь комментарий
04.08.2026 13:44 Ответить

Загрузка...

 
 