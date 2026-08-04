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Согласовал с СБУ новые операции против РФ, - Зеленский после встречи с Покладом
Президент Владимир Зеленский провел совещание с и.о. главы СБУ Александром Покладом.
Об этом глава государства сообщил в Telegram, сообщает Цензор.НЕТ.
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"Доклад о наших операциях по противодействию российской агрессии. У Службы безопасности Украины есть хорошие результаты, и сегодня я одобрил новые операции", - отметил он.
Поклад доложил о приоритетах Службы безопасности Украины на август.
"Согласовал с руководителем СБУ также и дальнейшие шаги по очистке внутренней структуры Службы от тех, кто работает на себя, а не на Украину. Спасибо всем в СБУ, кто действительно защищает наше государство и людей! Слава Украине!" - добавил он.
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