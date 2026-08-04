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Погодив СБУ нові операції проти РФ, - Зеленський після зустрічі з Покладом
Президент Володимир Зеленський провів нараду із в.о. голови СБУ Олександром Покладом.
Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Доповідь щодо наших операцій протидії російській агресії. Хороші результати є у Служби безпеки України, і сьогодні я погодив нові операції", - зазначив він.
Поклад доповів про пріоритети Служби безпеки України на серпень.
"Погодив керівнику СБУ також і подальші кроки на очищення внутрішньої структури Служби від тих, хто працює на себе, а не на Україну. Дякую всім в СБУ, хто справді захищає нашу державу та людей! Слава Україні!" - додав він.
Топ коментарі
+7 Поділля16
показати весь коментар04.08.2026 13:42 Відповісти Посилання
+7 Виктор Шевченко
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+4 VasyaPetrenko2007 Petya
показати весь коментар04.08.2026 13:44 Відповісти Посилання
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