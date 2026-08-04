Погодив СБУ нові операції проти РФ, - Зеленський після зустрічі з Покладом

Президент Володимир Зеленський провів нараду із в.о. голови СБУ Олександром Покладом.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

"Доповідь щодо наших операцій протидії російській агресії. Хороші результати є у Служби безпеки України, і сьогодні я погодив нові операції", - зазначив він.

Поклад доповів про пріоритети Служби безпеки України на серпень.

"Погодив керівнику СБУ також і подальші кроки на очищення внутрішньої структури Служби від тих, хто працює на себе, а не на Україну. Дякую всім в СБУ, хто справді захищає нашу державу та людей! Слава Україні!" - додав він.

Читайте: Зеленський ввів санкції проти 23 компаній і 20 осіб, пов’язаних з російським ВПК