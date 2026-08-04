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Новини Спецоперації СБУ
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Погодив СБУ нові операції проти РФ, - Зеленський після зустрічі з Покладом

Зеленський погодив нові операції СБУ: подробиці зустрічі з Покладом

Президент Володимир Зеленський провів нараду із в.о. голови СБУ Олександром Покладом.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Доповідь щодо наших операцій протидії російській агресії. Хороші результати є у Служби безпеки України, і сьогодні я погодив нові операції", - зазначив він.

Поклад доповів про пріоритети Служби безпеки України на серпень.

"Погодив керівнику СБУ також і подальші кроки на очищення внутрішньої структури Служби від тих, хто працює на себе, а не на Україну. Дякую всім в СБУ, хто справді захищає нашу державу та людей! Слава Україні!" - додав він.

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Автор: 

Зеленський Володимир (26579) СБУ (12780) Поклад Олександр (12)
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Топ коментарі
+7
А єрмак то хоч в курсах? А секретарка - дружина кцапа гогіашвілі марія левченкео ознайомлена? Та помічниця Зе, яка не мала допуска до державної таємниці, але постійно була присутня на таких нарадах. Про "вагрівців" перепогоджував з білорусами, то ці також? Чи їх не було, як і тих?
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04.08.2026 13:42 Відповісти
+7
Хіба не можна мовчки це робити? Погодив так погодив.Язик за зубами у ЗЕленського квартальний,балакучий та балаболистий,за зубами не тримається.А не може це бути по черговості операцій сигналом кому потрібно?
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04.08.2026 13:42 Відповісти
+4
А без твого погодження, і сонце мабуть не зійшло?
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04.08.2026 13:44 Відповісти

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