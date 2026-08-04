Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 451 750 человек (+1 240 за сутки), 12 237 танков, 47 331 артиллерийская система, 25 079 ББМ. ИНФОГРАФИКА

С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ранили и уничтожили 1 451 750 российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 4.08.26 ориентировочно составляют:

личного состава — около 1 451 750 (+1 240) человек (уничтожены и ранены)

танков – 12 237 (+5) шт.

боевых бронированных машин – 25 079 (+4) шт.

артиллерийских систем — 47 331 (+55) шт.

РСЗО — 2 000 (+4) ед.

средства ПВО – 1 538 (+5) шт.

самолетов – 439 (+0) шт.

вертолетов – 354 (+0) шт.

наземных робототехнических комплексов – 2 124 (+12) шт.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 442 740 (+1 792) шт.

крылатые ракеты – 5 007 (+0) шт.

корабли / катера – 34 (+0) шт.

подводные лодки – 2 (+0) шт.

автомобильная техника и автоцистерны – 129 817 (+379) шт.

специальная техника – 4 492 (+0) ед.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На фронте - 182 боевых столкновения, на Константиновском направлении враг действует наиболее активно, — Генштаб