Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 451 750 человек (+1 240 за сутки), 12 237 танков, 47 331 артиллерийская система, 25 079 ББМ. ИНФОГРАФИКА
С момента начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ранили и уничтожили 1 451 750 российских оккупантов.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 4.08.26 ориентировочно составляют:
- личного состава — около 1 451 750 (+1 240) человек (уничтожены и ранены)
- танков – 12 237 (+5) шт.
- боевых бронированных машин – 25 079 (+4) шт.
- артиллерийских систем — 47 331 (+55) шт.
- РСЗО — 2 000 (+4) ед.
- средства ПВО – 1 538 (+5) шт.
- самолетов – 439 (+0) шт.
- вертолетов – 354 (+0) шт.
- наземных робототехнических комплексов – 2 124 (+12) шт.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 442 740 (+1 792) шт.
- крылатые ракеты – 5 007 (+0) шт.
- корабли / катера – 34 (+0) шт.
- подводные лодки – 2 (+0) шт.
- автомобильная техника и автоцистерны – 129 817 (+379) шт.
- специальная техника – 4 492 (+0) ед.
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