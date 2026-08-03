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Новости Ситуация на фронте Сводка Генштаба
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На фронте – 182 боевых столкновения, на Константиновском направлении враг действует наиболее активно, – Генштаб

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Всего с начала этих суток произошло 182 боевых столкновения.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00, сообщает Цензор.НЕТ.

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Вражеские обстрелы

Агрессор нанес один ракетный удар, применил две ракеты, совершил 58 авиационных ударов с применением 184 управляемых авиационных бомб, задействовал для ударов 6544 дрона-камикадзе и совершил 2217 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Ситуация на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло два боевых столкновения, враг совершил 44 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.

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Бои на Харьковщине

  • В течение суток на Южно-Слобожанском направлении противник восемь раз штурмовал позиции наших подразделений в районе населенного пункта Старица и в сторону населенного пункта Волоховка.
  • На Купянском направлении произошли две атаки противника в районе Петропавловки и в сторону Шийковки.

Бои на востоке

Четыре попытки захватчиков продвинуться были отражены на Лиманском направлении в сторону населенных пунктов Дробишево и Ставки. Одно боевое столкновение продолжается.

На Славянском направлении Силы обороны успешно остановили 17 попыток захватчиков продвинуться вперед в районах населенных пунктов Закитное, Кривая Лука, Ризниковка и в сторону Николаевки и Рай-Александровки.

На Краматорском направлении российские захватчики совершили две атаки в районе Федоровки Второй и в сторону Юрковки.

На Константиновском направлении Силы обороны отразили 26 вражеских штурмов в районах населенных пунктов Константиновка, Иванополье, Ильиновка, Русин Яр и в сторону Новопавловки. Три боевых столкновения продолжаются до сих пор.

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Шестнадцать атак совершил враг на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Котлино, Удачное, Новониколаевка и в сторону населенных пунктов Новое Шахово, Шевченко, Матяшево, Васильевка, Мирное, Новоподогородное.
По предварительным подсчётам, сегодня здесь ликвидировано 33 оккупанта, 15 — ранены; уничтожена одна артиллерийская система, две единицы автомобильной техники, один пункт управления БПЛА и 31 укрытие личного состава противника. Повреждено одну артиллерийскую систему, один пункт управления БПЛА, две единицы автомобильной техники и 191 укрытие личного состава противника. Уничтожено или подавлено 399 беспилотных летательных аппаратов различных типов.

На Александровском направлении противник наступательных действий не проводил.

Обстановка на юге

  • На Гуляйпольском направлении Силы обороны отразили 11 вражеских атак в сторону населенных пунктов Воздвижовка, Староукраинка, Гуляйпольское, Цветковое и Чаривное. Два боевых столкновения продолжаются.
  • На Ореховском направлении наши защитники отразили две попытки противника продвинуться вперед в районе населенного пункта Плавни и в сторону Новояковлевки.
  • На Приднепровском направлении противник не проводил наступательных действий.

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На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

Автор: 

Генштаб ВС (8550) боевые действия (6519) ВСУ (8211)
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