На фронте – 182 боевых столкновения, на Константиновском направлении враг действует наиболее активно, – Генштаб
Всего с начала этих суток произошло 182 боевых столкновения.
Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00, сообщает Цензор.НЕТ.
Вражеские обстрелы
Агрессор нанес один ракетный удар, применил две ракеты, совершил 58 авиационных ударов с применением 184 управляемых авиационных бомб, задействовал для ударов 6544 дрона-камикадзе и совершил 2217 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.
Ситуация на севере
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло два боевых столкновения, враг совершил 44 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.
Бои на Харьковщине
- В течение суток на Южно-Слобожанском направлении противник восемь раз штурмовал позиции наших подразделений в районе населенного пункта Старица и в сторону населенного пункта Волоховка.
- На Купянском направлении произошли две атаки противника в районе Петропавловки и в сторону Шийковки.
Бои на востоке
Четыре попытки захватчиков продвинуться были отражены на Лиманском направлении в сторону населенных пунктов Дробишево и Ставки. Одно боевое столкновение продолжается.
На Славянском направлении Силы обороны успешно остановили 17 попыток захватчиков продвинуться вперед в районах населенных пунктов Закитное, Кривая Лука, Ризниковка и в сторону Николаевки и Рай-Александровки.
На Краматорском направлении российские захватчики совершили две атаки в районе Федоровки Второй и в сторону Юрковки.
На Константиновском направлении Силы обороны отразили 26 вражеских штурмов в районах населенных пунктов Константиновка, Иванополье, Ильиновка, Русин Яр и в сторону Новопавловки. Три боевых столкновения продолжаются до сих пор.
Шестнадцать атак совершил враг на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Котлино, Удачное, Новониколаевка и в сторону населенных пунктов Новое Шахово, Шевченко, Матяшево, Васильевка, Мирное, Новоподогородное.
По предварительным подсчётам, сегодня здесь ликвидировано 33 оккупанта, 15 — ранены; уничтожена одна артиллерийская система, две единицы автомобильной техники, один пункт управления БПЛА и 31 укрытие личного состава противника. Повреждено одну артиллерийскую систему, один пункт управления БПЛА, две единицы автомобильной техники и 191 укрытие личного состава противника. Уничтожено или подавлено 399 беспилотных летательных аппаратов различных типов.
На Александровском направлении противник наступательных действий не проводил.
Обстановка на юге
- На Гуляйпольском направлении Силы обороны отразили 11 вражеских атак в сторону населенных пунктов Воздвижовка, Староукраинка, Гуляйпольское, Цветковое и Чаривное. Два боевых столкновения продолжаются.
- На Ореховском направлении наши защитники отразили две попытки противника продвинуться вперед в районе населенного пункта Плавни и в сторону Новояковлевки.
- На Приднепровском направлении противник не проводил наступательных действий.
На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.
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