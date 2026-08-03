На фронте – 182 боевых столкновения, на Константиновском направлении враг действует наиболее активно, – Генштаб

Всего с начала этих суток произошло 182 боевых столкновения.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00, сообщает Цензор.НЕТ.

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Вражеские обстрелы

Агрессор нанес один ракетный удар, применил две ракеты, совершил 58 авиационных ударов с применением 184 управляемых авиационных бомб, задействовал для ударов 6544 дрона-камикадзе и совершил 2217 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Ситуация на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло два боевых столкновения, враг совершил 44 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.

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Бои на Харьковщине

В течение суток на Южно-Слобожанском направлении противник восемь раз штурмовал позиции наших подразделений в районе населенного пункта Старица и в сторону населенного пункта Волоховка.

На Купянском направлении произошли две атаки противника в районе Петропавловки и в сторону Шийковки.

Бои на востоке

Четыре попытки захватчиков продвинуться были отражены на Лиманском направлении в сторону населенных пунктов Дробишево и Ставки. Одно боевое столкновение продолжается.

На Славянском направлении Силы обороны успешно остановили 17 попыток захватчиков продвинуться вперед в районах населенных пунктов Закитное, Кривая Лука, Ризниковка и в сторону Николаевки и Рай-Александровки.

На Краматорском направлении российские захватчики совершили две атаки в районе Федоровки Второй и в сторону Юрковки.

На Константиновском направлении Силы обороны отразили 26 вражеских штурмов в районах населенных пунктов Константиновка, Иванополье, Ильиновка, Русин Яр и в сторону Новопавловки. Три боевых столкновения продолжаются до сих пор.

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Шестнадцать атак совершил враг на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Котлино, Удачное, Новониколаевка и в сторону населенных пунктов Новое Шахово, Шевченко, Матяшево, Васильевка, Мирное, Новоподогородное.

По предварительным подсчётам, сегодня здесь ликвидировано 33 оккупанта, 15 — ранены; уничтожена одна артиллерийская система, две единицы автомобильной техники, один пункт управления БПЛА и 31 укрытие личного состава противника. Повреждено одну артиллерийскую систему, один пункт управления БПЛА, две единицы автомобильной техники и 191 укрытие личного состава противника. Уничтожено или подавлено 399 беспилотных летательных аппаратов различных типов.

На Александровском направлении противник наступательных действий не проводил.

Обстановка на юге

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отразили 11 вражеских атак в сторону населенных пунктов Воздвижовка, Староукраинка, Гуляйпольское, Цветковое и Чаривное. Два боевых столкновения продолжаются.

На Ореховском направлении наши защитники отразили две попытки противника продвинуться вперед в районе населенного пункта Плавни и в сторону Новояковлевки.

На Приднепровском направлении противник не проводил наступательных действий.

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На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.