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Новини Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 451 750 осіб (+1 240 за добу), 12 237 танків, 47 331 артсистема, 25 079 ББМ. ІНФОГРАФІКА

ліквідація

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ поранили та ліквідували 1 451 750 російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 4.08.26 орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 1 451 750 (+1 240) осіб (ліквідовано та поранено)
  • танків – 12 237 (+5) од.
  • бойових броньованих машин – 25 079 (+4) од.
  • артилерійських систем  – 47 331 (+55) од.
  • РСЗВ – 2 000 (+4) од.
  • засоби ППО – 1 538 (+5) од.
  • літаків  – 439 (+0) од.
  • гелікоптерів – 354 (+0) од.
  • наземних робототехнічних комплексів – 2 124 (+12) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 442 740 (+1 792) од.
  • крилаті ракети  – 5 007 (+0) од.
  • кораблі / катери – 34 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 129 817 (+379) од.
  • спеціальна техніка – 4 492 (+0) од.

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Росія втратила ще 1240 військових і п’ять танків – Генштаб

Автор: 

армія рф (22018) Генштаб ЗС (8831) ліквідація (4551) знищення (10777)
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