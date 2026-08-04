Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 451 750 осіб (+1 240 за добу), 12 237 танків, 47 331 артсистема, 25 079 ББМ. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ поранили та ліквідували 1 451 750 російських окупантів.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 4.08.26 орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 1 451 750 (+1 240) осіб (ліквідовано та поранено)
- танків – 12 237 (+5) од.
- бойових броньованих машин – 25 079 (+4) од.
- артилерійських систем – 47 331 (+55) од.
- РСЗВ – 2 000 (+4) од.
- засоби ППО – 1 538 (+5) од.
- літаків – 439 (+0) од.
- гелікоптерів – 354 (+0) од.
- наземних робототехнічних комплексів – 2 124 (+12) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 442 740 (+1 792) од.
- крилаті ракети – 5 007 (+0) од.
- кораблі / катери – 34 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 129 817 (+379) од.
- спеціальна техніка – 4 492 (+0) од.
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