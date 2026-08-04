СБУ задержала двух агентов РФ, наносивших удары по Запорожью: один из них - бывший сотрудник оборонного завода

СБУ задержала двух агентов РФ, которые собирали данные о предприятиях ОПК и позициях Сил обороны в Запорожье. Среди подозреваемых - бывший руководитель цеха оборонного завода.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По данным следствия, злоумышленники действовали отдельно, однако входили в одну агентурную группу, которую координировал общий куратор из России.

Собирал информацию через бывших коллег

По данным СБУ, одним из задержанных является бывший руководитель цеха снабжения местного предприятия оборонно-промышленного комплекса. Он получал необходимые сведения во время общения со своими бывшими коллегами, маскируя сбор информации под дружеские разговоры.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Готовил тайники со взрывчаткой для терактов в центре Харькова: агенту ФСБ приговорен к 15 годам, - СБУ. ФОТО

Кроме того, подозреваемый следил за передвижениями украинских военных вблизи линии фронта во время поездок на собственную дачу. Для беспрепятственного проезда через блокпосты он использовал статус многодетного отца.

Использовал жену для сбора разведданных

Другой агент, скрывавшийся от мобилизации, почти не выходил из дома. Для получения информации он, по версии следствия, использовал собственную жену, которая не знала о его сотрудничестве с российскими спецслужбами.

По просьбе мужа женщина сообщала ему о местах сосредоточения личного состава и военной техники Сил обороны, а также о маршрутах их передвижения.

Информацию передавали связному ФСБ

Собранные разведданные агенты передавали через связного ФСБ, находящегося на временно оккупированной территории Украины. По информации СБУ, им оказался их давний знакомый, который дистанционно завербовал обоих фигурантов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Николаевской области будут судить мужчину, который корректировал удары РФ и собирал данные об украинской ПВО

Правоохранители задокументировали их деятельность, задержали подозреваемых и провели обыски. У них изъяли компьютерную технику и мобильные телефоны с доказательствами сотрудничества с российской спецслужбой.

Грозит пожизненное заключение

Следователи СБУ сообщили задержанным о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения).

В настоящее время подозреваемые находятся под стражей. В случае доказательства вины им грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.



