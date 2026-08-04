СБУ затримала двох агентів РФ, які наводили удари по Запоріжжю: один з них експосадовець оборонного заводу

СБУ затримала двох агентів РФ, які збирали дані про підприємства ОПК та позиції Сил оборони у Запоріжжі. Серед підозрюваних — екскерівник цеху оборонного заводу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр СБУ.

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За даними слідства, зловмисники діяли окремо, однак входили до однієї агентурної групи, яку координував спільний куратор із Росії.

Збирав інформацію через колишніх колег

За даними СБУ, одним із затриманих є колишній керівник цеху постачання місцевого підприємства оборонно-промислового комплексу. Він отримував необхідні відомості під час спілкування зі своїми колишніми колегами, маскуючи збір інформації під дружні розмови.

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Крім того, підозрюваний стежив за переміщенням українських військових поблизу лінії фронту під час поїздок на власну дачу. Для безперешкодного проїзду через блокпости він використовував статус багатодітного батька.

Використовував дружину для збору розвідданих

Інший агент, який переховувався від мобілізації, майже не залишав свого помешкання. Для отримання інформації він, за версією слідства, використовував власну дружину, яка не знала про його співпрацю з російськими спецслужбами.

На прохання чоловіка жінка повідомляла йому про місця зосередження особового складу та військової техніки Сил оборони, а також маршрути їхнього пересування.

Передавали інформацію зв'язковому ФСБ

Зібрані розвіддані агенти передавали через зв'язкового ФСБ, який перебуває на тимчасово окупованій території України. За інформацією СБУ, ним виявився їхній давній знайомий, який дистанційно завербував обох фігурантів.

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Правоохоронці задокументували їхню діяльність, затримали підозрюваних та провели обшуки. У них вилучили комп'ютерну техніку й мобільні телефони з доказами співпраці з російською спецслужбою.

Загрожує довічне ув'язнення

Слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану).

Наразі підозрювані перебувають під вартою. У разі доведення вини їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.



