Наводив удари по Силах оборони: СБУ затримала в Одесі агента РФ. ФОТОрепортаж

В Одесі затримали агента російської воєнної розвідки, який коригував ракетно-дронові удари по захисниках міста.

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Ворог визначив пріоритетні "цілі". Йдеться про місця найбільшого зосередження особового складу та військової техніки Сил оборони.

Також агент намагався виявити радіолокаційні станції, позиції зенітно-ракетних комплексів та мобільних вогневих груп.

Чоловік обходив місто і фотографував розташування Сил оборони на телефонну камеру. Також він фіксував наслідки атак по Одесі для коригування повторних обстрілів міста.

Російського агента затримали "на гарячому", колий той фотографував на смартфон зовнішній периметр одного із військових об’єктів.

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Хто працював на ворога?

"Коригувальником виявився місцевий безробітний, якого завербували російські спецслужби. Він входив до агентурної мережі, що працювала на зрадника Сергія Лебедєва (псевдонім "Лохматий"), який переховується у Донецьку та співпрацює одночасно з фсб і воєнною розвідкою рф", - йдеться в повідомленні.

Під час обшуку у нього вилучили комп’ютерну техніку, телефон із фото-, відеофайлами та геолокаціями потенційних "цілей".









Йому повідомлено про підозру у державній зраді. Зловмисника взято під варту без права внесення застави, чоловіку загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

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