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Новини Затримання коригувальників
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Фотографував КПП військової частини та адмінбудівлю: СБУ викрила коригувальника РФ на Хмельниччині

На Хмельниччині викрили коригувальника ударів РФ

У Хмельницькій області викрили коригувальника ударів РФ. Він наводив удари ворога на адмінбудівлі держустанов, логістичні склади та місця зосередження особового складу і техніки Сил оборони.

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

На ворога працював безробітний житель Славути, який потрапив до уваги російських спецслужбістів у Телеграм-каналах з пошуку "легких" заробітків.

На Хмельниччині викрили коригувальника ударів РФ

"За вказівкою рашистів інформатор обходив місто та його прилеглу територію, щоб виявити і передати до рф геолокації потенційних "цілей".

Співробітники СБУ викрили фігуранта на початковому етапі його розвідактивності – після отримання ним ворожого завдання на збір координат для запланованих обстрілів західного регіону", - йдеться в повідомленні.

Так, було задокументовано, які зловмисник сфотографував на камеру телефону фасад адмінбудівлі та контрольно-пропускні пункти військової частини.

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Після цього коригувальник мав виявити і "злити" рашистам геолокації складських приміщень українських військ.

На Хмельниччині викрили коригувальника ударів РФ
На Хмельниччині викрили коригувальника ударів РФ

Його затримали за місцем проживання, під час обшуків виявили телефон, на якому він накопичував фото українських об’єктів та електронними координатами на гугл-картах.

Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення або розміщення ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану).

Підозрюваному загрожує до 12 років позбавлення волі, наразі його арештовано без права внесення застави.

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Автор: 

СБУ (12928) коригування (200) Хмельницька область (1027)
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