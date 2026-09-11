Фотографував КПП військової частини та адмінбудівлю: СБУ викрила коригувальника РФ на Хмельниччині
У Хмельницькій області викрили коригувальника ударів РФ. Він наводив удари ворога на адмінбудівлі держустанов, логістичні склади та місця зосередження особового складу і техніки Сил оборони.
Про це повідомила пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
На ворога працював безробітний житель Славути, який потрапив до уваги російських спецслужбістів у Телеграм-каналах з пошуку "легких" заробітків.
"За вказівкою рашистів інформатор обходив місто та його прилеглу територію, щоб виявити і передати до рф геолокації потенційних "цілей".
Співробітники СБУ викрили фігуранта на початковому етапі його розвідактивності – після отримання ним ворожого завдання на збір координат для запланованих обстрілів західного регіону", - йдеться в повідомленні.
Так, було задокументовано, які зловмисник сфотографував на камеру телефону фасад адмінбудівлі та контрольно-пропускні пункти військової частини.
Після цього коригувальник мав виявити і "злити" рашистам геолокації складських приміщень українських військ.
Його затримали за місцем проживання, під час обшуків виявили телефон, на якому він накопичував фото українських об’єктів та електронними координатами на гугл-картах.
Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення або розміщення ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану).
Підозрюваному загрожує до 12 років позбавлення волі, наразі його арештовано без права внесення застави.
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