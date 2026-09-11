ГУР раскрыло схемы импорта топлива в Россию: 17 танкеров доставили более 562 тысяч тонн

Россия из-за дефицита нефтепродуктов, вызванного выводом из строя части ее нефтеперерабатывающих мощностей, наращивает импорт бензина и дизельного топлива из третьих стран. Основное назначение этих поставок — обеспечение внутреннего рынка и потребностей российской военной машины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявили в ГУР Минобороны.

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В течение июля-сентября 2026 года разведка выявила 17 танкеров и их капитанов — граждан России, Китая и Индии, которые были причастны к поставкам в РФ более 562 тысяч тонн бензина и дизельного топлива.

Россия импортирует топливо через третьи страны

Основными направлениями поступления нефтепродуктов в Россию стали Индия, Турция, Марокко, Египет и Южная Корея. После перевалки или погрузки в этих странах грузы доставляют в российские порты Витино, Мурманска, Высоцка, Санкт-Петербурга, Находки и Владивостока.

В частности, танкеры SINO FAITH, AURORA и TULU в июле–августе доставили из марокканского порта Tanger Med в Мурманск и Высоцк около 32, 30 и 37 тысяч тонн бензина соответственно. К организации этих поставок были привлечены российские и иностранные компании, в частности структура, связанная с подпадающим под санкции "Лукойлом".

Еще около 32 тысяч тонн бензина из Tanger Med в Санкт-Петербург доставил танкер IVY PEARL, а DERIN — еще 31 тысячу тонн.

В начале сентября танкер WENDRIX, находящийся под санкциями ряда западных государств, доставил в Высоцк более 29 тысяч тонн бензина из турецкого порта Мерсин.

Россия наращивает импорт дизельного топлива

Отдельное направление — поставки дизельного топлива из Южной Кореи.

Танкер PEGAS в августе доставил почти 22 тысячи тонн дизельного топлива из Ульсана в Находку, после чего груз переправили в Магадан и Владивосток.

ARAM KHACHATURIAN в июле-августе доставил из Ульсана в Находку три партии дизельного топлива общим объемом более 35 тысяч тонн. В начале августа это же судно привезло пробную партию авиационного топлива JET A-1. По оценке разведки, её могли доставить для лабораторных исследований, тестирования и изучения возможности сертификации по российским стандартам.

Еще более 57 тысяч тонн дизельного топлива из Ульсана во Владивосток в конце июля и в середине августа доставил танкер LAYLA. Заказчиком груза была российская "Независимая нефтегазовая компания", которая поставляет топливо компании "ТЗК-АЭРО". Последняя по государственным контрактам обеспечивает потребности вооруженных сил, ФСБ и других военных формирований РФ.

Топливо для РФ поступает через порт Витино

Особую роль в этой схеме играет порт Витино. В августе 2026 года он принял более 194 тысяч тонн бензина из Индии, Турции и Марокко. Поставки осуществляли танкеры GARNET, MANTA, TALISMAN, BEAST и CHEM NIKOLAS, большинство из которых находится под санкциями различных государств.

При этом российское правительство ещё в сентябре 2024 года включило Витино в границы порта Кандалакша и запретило заход туда иностранных и атомных судов. Несмотря на это, порт продолжает принимать суда под иностранными флагами со стратегическим для РФ грузом — топливом.

В частности, в начале августа судно GARNET доставило в Витино более 57 тысяч тонн бензина с Вадинарского НПЗ Nayara Energy. Почти половина предприятия — 49,13% — контролируется подпадающей под санкции российской "Роснефтью".

По данным ГУР, этот груз GARNET получил в районе Дамьетты у берегов Египта в ходе операции ship-to-ship с танкером AGNI. После раскрытия схем AGNI сменил название на CYCLONE и флаг на российский, но продолжил транспортировать бензин Nayara Energy в район перевалки вблизи Египта.

Теневой флот использует перевалку "борт к борту"

Еще один крупный груз в Витино доставил TALISMAN. 21 августа танкер привез почти 36,6 тысячи тонн бензина Nayara Energy.

ГУР установило, что в конце июля "TALISMAN" получил этот груз у Дамьетты посредством перевалки "корабль-корабль" с танкером "PHOTON". Последний был загружен бензином Nayara Energy 12 июля.

GARNET, TALISMAN и PHOTON входят в состав флота российского подсанкционного "Совкомфлота" — крупнейшей государственной судоходной компании РФ, занимающейся транспортировкой нефти, нефтепродуктов и сжиженного газа.

Танкер BEAST в конце августа выгрузил в Витино почти 37 тысяч тонн бензина Nayara Energy, полученного посредством перевалки вблизи Дамьетты/Порт-Саида. CHEM NICHOLAS доставил ещё почти 27 тысяч тонн бензина, полученного через STS-перевалку у Сеуты с танкера ZAPHIRA, который загружался в турецком порту Мерсин.

В схемы вовлечены российские компании

По данным ГУР, обслуживанием танкеров теневого флота, доставляющих топливо в Витино, занимается российская компания "Альтопрае Марин". Ее связывают с бывшими менеджерами группы Gunvor Геннадия Тимченко.

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В частности, учредителем и директором компании является Александр Гордеев, ранее работавший в структурах Gunvor и "Роснефтьбункер". Другая компания с таким же названием, зарегистрированная в Новороссийске, принадлежит Михаилу Касаткину — бывшему менеджеру российских структур Gunvor.

"Альтопрае Марин" также участвует в обслуживании других судов российского теневого флота, в частности EVENTIN и CORDELIA MOON.

Россия пытается компенсировать дефицит топлива импортом

По оценке украинской разведки, Москва наращивает импорт нефтепродуктов на фоне внутреннего топливного кризиса и вынуждена использовать сложные и дорогостоящие логистические маршруты.

Речь идет не только о поддержке внутреннего рынка. Импорт необходим для обеспечения государственного оборонного заказа, армейской и фронтовой логистики, а также снабжения оккупированных территорий Украины, Калининградского эксклава и отдаленных регионов РФ.

В ГУР призывают международное сообщество перекрыть каналы поставок бензина, дизельного и авиационного топлива в Россию, сделать невозможным "серый" импорт через третьи страны и применять санкции против судов, капитанов, компаний, портов, терминалов и финансовых учреждений, обеспечивающих соответствующую логистику.

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