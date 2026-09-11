ГУР викрило схеми імпорту пального до Росії: 17 танкерів доставили понад 562 тисячі тонн

Росія через дефіцит нафтопродуктів, спричинений виведенням з ладу частини її нафтопереробних потужностей, нарощує імпорт бензину та дизельного пального з третіх країн. Головне призначення цих поставок - забезпечення внутрішнього ринку та потреб російської воєнної машини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявили у ГУР МО.

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Протягом липня-вересня 2026 року розвідка встановила 17 танкерів та їхніх капітанів - громадян Росії, Китаю та Індії, які були залучені до постачання РФ понад 562 тисяч тонн бензину та дизельного пального.

Росія імпортує пальне через треті країни

Основними напрямками надходження нафтопродуктів до Росії стали Індія, Туреччина, Марокко, Єгипет та Південна Корея. Після перевалки або завантаження в цих країнах вантажі доставляють до російських портів Вітіно, Мурманська, Висоцька, Санкт-Петербурга, Находки та Владивостока.

Зокрема, танкери SINO FAITH, AURORA та TULU у липні–серпні доставили з марокканського порту Tanger Med до Мурманська та Висоцька близько 32, 30 та 37 тисяч тонн бензину відповідно. До організації цих поставок були залучені російські та іноземні компанії, зокрема структура, пов’язана з підсанкційним "Лукойлом".

Ще близько 32 тисяч тонн бензину з Tanger Med до Санкт-Петербурга доставив танкер IVY PEARL, а DERIN — ще 31 тисячу тонн.

На початку вересня танкер WENDRIX, який перебуває під санкціями низки західних держав, доставив до Висоцька понад 29 тисяч тонн бензину з турецького порту Mersin.

Росія нарощує імпорт дизельного пального

Окремий напрямок - постачання дизельного пального з Південної Кореї.

Танкер PEGAS у серпні доставив майже 22 тисячі тонн дизеля з Ульсана до Находки, після чого вантаж переправили до Магадана та Владивостока.

ARAM KHACHATURIAN у липні-серпні доставив із Ульсана до Находки три партії дизельного пального загальним обсягом понад 35 тисяч тонн. На початку серпня це ж судно привезло пробну партію авіаційного палива JET A-1. За оцінкою розвідки, її могли доставити для лабораторних досліджень, тестування та вивчення можливості сертифікації за російськими стандартами.

Ще понад 57 тисяч тонн дизельного пального з Ульсана до Владивостока наприкінці липня та в середині серпня доставив танкер LAYLA. Замовником вантажу була російська "Независимая нефтегазовая компания", яка постачає пальне компанії "ТЗК-АЭРО". Остання за державними контрактами забезпечує потреби збройних сил, ФСБ та інших військових формувань РФ.

Пальне для РФ надходить через порт Вітіно

Окрему роль у схемі відіграє порт Вітіно. У серпні 2026 року він прийняв понад 194 тисячі тонн бензину з Індії, Туреччини та Марокко. Поставки здійснювали танкери GARNET, MANTA, TALISMAN, BEAST та CHEM NIKOLAS, більшість із яких перебуває під санкціями різних держав.

При цьому російський уряд ще у вересні 2024 року включив Вітіно до кордонів порту Кандалакша та заборонив захід туди іноземних і атомних суден. Попри це, порт продовжує приймати судна під іноземними прапорами зі стратегічним для РФ вантажем — паливом.

Зокрема, GARNET на початку серпня доставив до Вітіно понад 57 тисяч тонн бензину Вадінарського НПЗ Nayara Energy. Майже половина підприємства - 49,13% - контролюється підсанкційною російською "Роснефтью".

За даними ГУР, цей вантаж GARNET отримав у районі Дам'єтти біля Єгипту через операцію ship-to-ship із танкером AGNI. Після викриття схем AGNI змінив назву на CYCLONE та прапор на російський, але продовжив транспортувати бензин Nayara Energy до району перевалки поблизу Єгипту.

Тіньовий флот використовує перевалку борт-у-борт

Ще один великий вантаж до Вітіно доставив TALISMAN. 21 серпня танкер привіз майже 36,6 тисячі тонн бензину Nayara Energy.

ГУР встановило, що наприкінці липня TALISMAN отримав цей вантаж біля Дам'єтти через перевалку ship-to-ship із танкером PHOTON. Останній був завантажений бензином на Nayara Energy 12 липня.

GARNET, TALISMAN та PHOTON належать до флоту російського підсанкційного "Совкомфлоту" - найбільшої державної судноплавної компанії РФ, яка займається транспортуванням нафти, нафтопродуктів та скрапленого газу.

Танкер BEAST наприкінці серпня вивантажив у Вітіно майже 37 тисяч тонн бензину Nayara Energy, отриманого через перевалку поблизу Дам'єтти/Порт-Саїда. CHEM NICHOLAS доставив ще майже 27 тисяч тонн бензину, отриманого через STS-перевалку біля Сеути з танкера ZAPHIRA, який завантажувався у турецькому порту Mersin.

До схем залучені російські компанії

За даними ГУР, обслуговуванням танкерів тіньового флоту, які доставляють пальне до Вітіно, займається російська компанія "Альтопрае Марин". Її пов'язують із колишніми менеджерами групи Gunvor Геннадія Тімченка.

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Зокрема, засновником і директором компанії є Олександр Гордєєв, який раніше працював у структурах Gunvor та "Роснефтьбункер". Інша компанія з такою ж назвою, зареєстрована в Новоросійську, належить Міхаілу Касаткіну — колишньому менеджеру російських структур Gunvor.

"Альтопрае Марин" також залучена до обслуговування інших суден російського тіньового флоту, зокрема EVENTIN та CORDELIA MOON.

Росія намагається компенсувати дефіцит пального імпортом

За оцінкою української розвідки, Москва нарощує імпорт нафтопродуктів на тлі внутрішньої паливної кризи та змушена використовувати складні й дорогі логістичні маршрути.

Йдеться не лише про підтримку внутрішнього ринку. Імпорт необхідний для забезпечення державного оборонного замовлення, армійської та фронтової логістики, а також постачання окупованих територій України, Калінінградського ексклаву та віддалених регіонів РФ.

У ГУР закликають міжнародну спільноту перекрити канали постачання бензину, дизельного та авіаційного пального до Росії, унеможливити "сірий" імпорт через треті країни та застосовувати санкції проти суден, капітанів, компаній, портів, терміналів і фінансових установ, які забезпечують відповідну логістику.

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